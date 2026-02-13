Τελευταία Νέα
Νέοι πλειστηριασμοί της ΑΑΔΕ λόγω οφειλών – Στο “σφυρί” 40 ακίνητα μέχρι 3 Ιουνίου

Η “έκρηξη” των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογουμένων προς την Εφορία, οδηγεί στην πλατφόρμα πλειστηριασμών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δεκάδες ακίνητα, για 40 εκ των οποίων θα χτυπήσει το “ηλεκτρονικό σφυρί” έως και τις 3 Ιουνίου.

Στην λίστα, εμφανίζονται ακίνητα κάθε τύπου, από μικρές υπόγειες αποθήκες λίγων τετραγωνικών και αγροτεμάχια μέχρι μεγάλα οικόπεδα με παλιές κατοικίες ή εκτεταμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. δείχνοντας το εύρος των περιουσιακών στοιχείων που οδεύουν προς εκποίηση μέσα στο 2026.

Οι τιμές πρώτης προσφοράς ξεκινούν από 7.000 ευρώ και φτάνουν ακόμη και έως τα 3,5 εκατ. ευρώ.

