Νέοι πλειστηριασμοί της ΑΑΔΕ λόγω οφειλών – Στο “σφυρί” 40 ακίνητα μέχρι 3 Ιουνίου

Η “έκρηξη” των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογουμένων προς την Εφορία, οδηγεί στην πλατφόρμα πλειστηριασμών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δεκάδες ακίνητα, για 40 εκ των οποίων θα χτυπήσει το “ηλεκτρονικό σφυρί” έως και τις 3 Ιουνίου.

Στην λίστα, εμφανίζονται ακίνητα κάθε τύπου, από μικρές υπόγειες αποθήκες λίγων τετραγωνικών και αγροτεμάχια μέχρι μεγάλα οικόπεδα με παλιές κατοικίες ή εκτεταμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. δείχνοντας το εύρος των περιουσιακών στοιχείων που οδεύουν προς εκποίηση μέσα στο 2026.

Οι τιμές πρώτης προσφοράς ξεκινούν από 7.000 ευρώ και φτάνουν ακόμη και έως τα 3,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΑΑΔΕ, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο ξεπερνούν τα 112,5 δισ. ευρώ ενώ ανοιχτοί σε δεσμεύσεις και κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων βρίσκονται πάνω από 2,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι.