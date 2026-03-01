Τελευταία Νέα
97.3best
Κυριακή
1
Μάρτιος
TOP
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τεχνητή νοημοσύνη: Ποια επαγγέλματα κινδυνεύουν περισσότερο

Share

Η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης άνοιξε, όπως ήταν φυσικό, τη συζήτηση για τις συνέπειες που αυτή θα έχει στην απασχόληση.

Έχουν περάσει πάνω από 20 χρόνια από τότε που καθηγητές όπως ο David Autor υποστήριξαν πειστικά ότι, όπως και οι προηγούμενες τεχνολογικές αλλαγές, η μηχανοργάνωση απειλεί τις θέσεις εργασίας όπου οι εργαζόμενοι εκτελούν κυρίως εργασίες για την εκπλήρωση συγκεκριμένων προδιαγραφών, αλλά αποτελεί συμπλήρωμα για όσους καθορίζουν τις προδιαγραφές.

Από αυτή την οπτική γωνία, η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να ενέχει μικρότερο κίνδυνο (ή ακόμη και να ωφελήσει) έναν προγραμματιστή λογισμικού που ασκεί σημαντική αυτονομία ως προς το αντικείμενο και τον τρόπο εργασίας του, σε σύγκριση με έναν εργάτη αποθήκης που χάνει τη θέση του από μια νέα γενιά ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη ή έναν πωλητή λιανικής πώλησης του οποίου το κατάστημα κλείνει, καθώς η τεχνολογία απομακρύνει όλο και περισσότερο το εμπόριο από τα φυσικά καταστήματα και το μεταφέρει στο διαδίκτυο.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode