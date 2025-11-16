Τέλη Νοεμβρίου η καταβολή του επιδόματος ενοικίου (video)

Share Τέλη του μηνός αναμένεται να ξεκινήσει η καταβολή της επιδότησης ενοικίου, ενός νέου μόνιμου μέτρου στήριξης που αφορά κύριες και φοιτητικές κατοικίες. Το μέτρο προβλέπει ενίσχυση έως 800 ευρώ, ενώ για κάθε ανήλικο παιδί προστίθενται 50 ευρώ. Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News. 16 Νοεμβρίου 2025 6:37 μμ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΤΕΛΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Κόφτης στο επίδομα ενοικίου σε όσους δεν πληρώνουν – Θα πηγαίνει στους ιδιοκτήτες 25.09.2025 Ποιοι θα λάβουν έως και 250 ευρώ επίδομα ενοικίου 21.07.2025 Πρωταθλήτρια στο κόστος στέγασης η Ελλάδα | Δεν φαίνεται αποκλιμάκωση των ενοικίων στον ορίζοντα (video) 16.11.2025 Array