Τέλη Νοεμβρίου η καταβολή του επιδόματος ενοικίου (video)

Τέλη του μηνός αναμένεται να ξεκινήσει η καταβολή της επιδότησης ενοικίου, ενός νέου μόνιμου μέτρου στήριξης που αφορά κύριες και φοιτητικές κατοικίες.

Το μέτρο προβλέπει ενίσχυση έως 800 ευρώ, ενώ για κάθε ανήλικο παιδί προστίθενται 50 ευρώ.