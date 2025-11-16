Τελευταία Νέα
97.3best
Κυριακή
16
Νοέμβριος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη Νοεμβρίου η καταβολή του επιδόματος ενοικίου (video)

Share

Τέλη του μηνός αναμένεται να ξεκινήσει η καταβολή της επιδότησης ενοικίου, ενός νέου μόνιμου μέτρου στήριξης που αφορά κύριες και φοιτητικές κατοικίες.

Το μέτρο προβλέπει ενίσχυση έως 800 ευρώ, ενώ για κάθε ανήλικο παιδί προστίθενται 50 ευρώ.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ