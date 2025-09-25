Κόφτης στο επίδομα ενοικίου σε όσους δεν πληρώνουν – Θα πηγαίνει στους ιδιοκτήτες

Θα χάνουν το επίδομα ενοικίου όσοι ενοικιαστές δεν πληρώνουν το ενοίκιο τους σύμφωνα με τα όσα ορίζει η κοινή απόφαση των αρμοδίων υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ.κ. Θ. Πετραλιά και Γ. Κώτσηρα.

Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι θα αποκλείονται και το επίδομα ενοικίου θα καταλήγει στους ιδιοκτήτες που δηλώνουν ανείσπρακτα ενοίκια. Σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΟΙΚ, η ΑΑΔΕ μπορεί να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμη πληροφορία για να διαπιστώσει την ύπαρξη ενεργής μίσθωσης, αντλώντας δεδομένα από τις δηλώσεις μίσθωσης και το ύψος του καταβληθέντος μισθώματος του προηγούμενου έτους, όπως αυτό δηλώθηκε από τον ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση ύπαρξης ανείσπρακτων μισθωμάτων, το ποσό της επιδότησης δεν θα υπολογίζεται με βάση το συμφωνημένο ενοίκιο του συμβολαίου ενοικίου, αλλά αποκλειστικά με βάση το ποσό που δήλωσε ο ιδιοκτήτης στο Ε2 ως πραγματικά εισπραχθέν. Αυτό σημαίνει ότι οι ενοικιαστές που άφησαν απλήρωτα ενοίκια θα δουν την επιδότησή τους να μειώνεται ή και να μηδενίζεται, αναφέρει το ertnews.

