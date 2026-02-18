Τελευταία Νέα
Από τη σκηνή στις πίστες σκι: Τραγουδιστής metal συγκροτήματος κέρδισε χάλκινο μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Χάλκινο μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στον αγώνα της κατάβασης του αλπικού σκι, στο Μπόρμιο της Ιταλίας, κέρδισε ο Ντόμινικ Πάρις, τραγουδιστής του ιταλικού metal συγκροτήματος Rise of Voltage.

Ο 36χρονος Πάρις, γνωστός ως «βασιλιάς του Μπόρμιο» για την επιτυχία του στην πλαγιά Στέλβιο στην ιταλική πόλη, αγωνίστηκε για πέμπτη και τελευταία φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του και τελικά έφυγε με ένα μετάλλιο. Παρότι στις προηγούμενες συμμετοχές του σε Ολυμπιακούς Αγώνες δεν κέρδισε μετάλλια, είναι ένας πολύ καταξιωμένος σκιέρ, με επτά νίκες σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Όταν δεν βρίσκεται στις πίστες του σκι, ο Πάρις ηγείται των Rise of Voltage, ενός groove-metal συγκροτήματος που κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ του, Time, το 2017 και το επόμενο άλμπουμ του, Escape, το 2024. «Είμαι, σίγουρα, καλύτερος σκιέρ», δήλωσε ο Πάρις στο Associated Press. «Αλλά αν ακούτε metal, δεν είμαι και τόσο κακός».

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του protothema.gr πατώντας εδώ 

