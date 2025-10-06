Τέλος εποχής για το ΣΔΟΕ -Μεταφέρονται στην ΑΑΔΕ όλες οι αρμοδιότητες

«Εις σάρκα μία» μετατρέπονται το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, επιβεβαιώνοντας όσους εκτιμούσαν σε ανύποπτο χρόνο ότι λίαν συντόμως θα υπάρχει μια και μόνο φοροελεγκτική υπηρεσία.

Αφήνοντας στην άκρη τις ενστάσεις, τις επιφυλάξεις και τους προβληματισμούς που έχουν εκφραστεί για τη σκοπιμότητα κατάργησης του- ομολογουμένως εδώ και χρόνια αποψιλωμένου- ΣΔΟΕ, η ουσία είναι ότι από σήμερα ξεκινά η μάλλον πολύπλοκη, τεχνικά και νομικά, μεταφορά από τη μια μεριά της Πειραιώς, όπου στεγάζονταν οι υπηρεσίες του Σώματος, στην άλλη μεριά της Πειραιώς, όπου βρίσκονται, πλέον, οι κεντρικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Χιλιάδες φάκελοι του ΣΔΟΕ μεταφέρονται στην ΑΑΔΕ

Ξεκινώντας από την ουσία, δηλαδή τους φακέλους με τις ανοικτές υποθέσεις του ΣΔΟΕ, απόφαση ορίζει ότι αυτοί μεταφέρονται, μεν, στην ΑΑΔΕ, αλλά οι χειριστές τους θα παραμείνουν οι ίδιοι.

Ειδικότερα, το σύνολο των εκκρεμών υποθέσεων ελέγχου μεταφέρεται από σήμερα στην ΑΑΔΕ και σε κάθε περίπτωση, αυτό θα πρέπει να συμφωνεί με τον αριθμό των υποθέσεων που δεν έχει οριστικοποιηθεί στο Σύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων του ΟΠΣ ELENXIS του ΥΠΕΘΟΟ.

Την ευθύνη για τον χειρισμό και την ολοκλήρωση αυτών των υποθέσεων φέρουν αποκλειστικά οι υπάλληλοι, στα χέρια των οποίων εκκρεμούν οι προκαταρκτικές εξετάσεις κατά την 6/10/2025, ανεξάρτητα από την οργανωτική δομή στην οποία θα ενταχθούν οι εν λόγω υπάλληλοι εντός της ΑΑΔΕ και ανεξάρτητα του Περιγράμματος Θέσης Εργασίας στο οποίο θα καταταγούν στην ΑΑΔΕ μετά την 1/1/2026.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.iefimerida.gr πατώντας ΕΔΩ