ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος στην εποχή του «tourists welcome»; Πώς οι χώρες βάζουν φρένο στον υπερτουρισμό

Καθώς ο παγκόσμιος τουρισμός οδεύει προς τα 1,8 δισεκατομμύρια αφίξεις, δημοφιλείς προορισμοί δοκιμάζουν νέες και συχνά αμφιλεγόμενες μεθόδους για να ελέγξουν τα πλήθη.

Οι ανθισμένες κερασιές εξακολουθούν να καλύπτουν τις πλαγιές κάτω από το όρος Φούτζι και οι τουρίστες συνεχίζουν να καταφθάνουν — όμως φέτος το φεστιβάλ δεν θα πραγματοποιηθεί.

Στη Φουτζιοσίδα της Ιαπωνίας, οι αρχές ακύρωσαν την ετήσια γιορτή των σάκουρα — μια διοργάνωση που συνήθως προσελκύει περίπου 200.000 επισκέπτες — ύστερα από παράπονα κατοίκων για σκουπίδια, παραβίαση ιδιωτικών χώρων και ακόμη και τουρίστες που εισέρχονταν σε ιδιωτικά σπίτια. Πρόκειται για ακόμη μία ένδειξη ότι, καθώς ο παγκόσμιος τουρισμός φτάνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, η υπομονή στις πιο δημοφιλείς περιοχές του κόσμου εξαντλείται.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 

