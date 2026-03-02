Επιχειρήσεις: Εκτοξεύτηκαν τα «λουκέτα» – Μεγάλη αύξηση πτωχεύσεων σε ένα χρόνο

Μια ιδιαίτερα απαιτητική χρονιά για την ελληνική επιχειρηματικότητα αποδείχθηκε το 2025. Παρά τις προσπάθειες σταθεροποίησης, οι οικονομικές πιέσεις οδήγησαν σε αύξηση των «λουκέτων» στις επιχειρήσεις. Δημογραφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Εγγραφές και πτωχεύσεις

Οι απόλυτοι αριθμοί των επίσημων πτωχεύσεων επιχειρήσεων στην Ελλάδα δεν είναι μεγάλοι. Για το σύνολο των τομέων της οικονομίας ανήλθαν στις 557 το 2025, σημειώνοντας όμως κατακόρυφη άνοδο της τάξης του 83,2% σε σύγκριση με το 2024 (όπου είχαν καταγραφεί 304 πτωχεύσεις).

Έντονη επιδείνωση το τέταρτο τρίμηνο του 2025

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ) η τάση αυτή είναι αυξητική τα τελευταία χρόνια, με τον αριθμό των πτωχεύσεων σχεδόν να διπλασιάζεται από έτος σε έτος (55 το 2021, 118 το 2022, 271 το 2023, 304 το 2024 και 557 το 2025).

