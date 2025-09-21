Τεράστιο ζήτημα η σίτιση των μαθητών στα σχολεία – Περισσότερες οι αιτήσεις φέτος

Λίγες ημέρες μετά το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς, τα χαμόγελα, οι φωνές και η ανυπομονησία των μαθητών να συναντήσουν τους φίλους τους, έδωσαν τη θέση τους στην ανησυχία, το φόβο και την αγωνία για το αύριο χιλιάδων παιδιών σε όλη τη χώρα.

Η σκληρή πραγματικότητα πίσω από τις παιδικές φωνές και τη χαρά στο διάλειμμα, δείχνει ότι χιλιάδες παιδιά αντιμετωπίζουν πρόβλημα σίτισης.

Ήδη μέσα σε λίγες ημέρες, το Ινστιτούτο Prolepsis έχει λάβει 1.700 αιτήσεις από σχολεία όλης της χώρας για το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ, που αφορούν περίπου 146.000 μαθητές. Οι διευθυντές και οι οικογένειες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τη σίτιση των παιδιών.

«Οι αριθμοί αυτοί είναι ήδη μεγαλύτεροι από τον αριθμό αιτήσεων που είχαμε λάβει καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς», δήλωσε η Αφροδίτη Βελουδάκη γενική διευθύντρια Ινστιτούτου Prolepsis.

Σοβαρό πρόβλημα στα νηπιαγωγεία

Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η ανάγκη στα νηπιαγωγεία, όπου δεν υπάρχει καμία κρατική μέριμνα. Μέχρι στιγμής, 435 Νηπιαγωγεία με 15.510 νήπια ζητούν καθημερινό γεύμα, για να μη μένουν τα μικρότερα παιδιά νηστικά.

«Το νηπιαγωγείο είναι η μόνη δομή εκπαιδευτική που δεν έχει παροχή διατροφής από το κράτος. Έχω ένα 5-10% των παιδιών που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα, έρχονται δηλαδή με κάτι που είναι ελάχιστο. Σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον το Ινστιτούτο Prolepsis, που εφαρμόζει το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ από το 2012 σε ευπαθείς περιοχές, συνεχίζει την προσπάθεια στήριξης», ανέφερε ο προϊστάμενος του 2ου Νηπιαγωγείου Καματερού.

