Θ. Βασιλόπουλος: «Ως ΚΕΔΕ θα πρέπει να είμαστε πολύ αιχμηροί – Δεν μπορούμε και δεν αντέχουμε άλλες… στρογγυλοποιήσεις» (video)

Τις μεγάλες προκλήσεις και τα «καυτά» προβλήματα που ταλανίζουν καθημερινά την αυτοδιοίκηση, αποτελώντας πολλές φορές τροχοπέδη για την εύρυθμη λειτουργία της έθεσε επί τάπητος ο Θανάσης Βασιλόπουλος, από το βήμα του συνεδρίου της ΚΕΔΕ, στην Αλεξανδρούπολη. Θίγοντας πρωτίστως το γεγονός ότι από το συνέδριο της Ρόδου μέχρι σήμερα δεν υπήρξαν απαντήσεις σε βασικά ζητήματα που απασχολούν την αυτοδιοίκηση ο κ. Βασιλόπουλος σημείωσε. “Πράγματα που θέσαμε πέρυσι, ακόμα όμως δεν έχουν γίνει”, φέρνοντας ως παράδειγμα το θέμα με τις ΔΕΥΑ και τον Κώδικα.

Για να αναφερθεί στη συνέχεια στα χρηματοδοτικά εργαλεία «Είπαμε ξεκάθαρα πέρυσι στη Ρόδο ότι δεν μπορεί να λειτουργήσουν οι δήμοι μόλις να έχουν ένα αναπτυξιακό χρηματοδοτικό εργαλείο. Είχαμε τα προηγούμενα χρόνια «Φιλόδημο», είχαμε «Τρίτση», είχαμε τόσα εργαλεία τα οποία δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Και δεν έχουμε ακούσει κάτι. Δεν ακούσαμε κάτι πάντως συγκεκριμένο για χρηματοδοτικό εργαλείο. Τίποτα δεν ακούσαμε δυστυχώς. Είχαμε τρεις ΚΑΠ, για να μπορέσουμε να κλείσουμε προϋπολογισμούς οι δήμοι, για να μπορέσουν να αντέξουν και να σηκώσουν το βάρος των αυξήσεων που υπάρχουν ενεργειακά στη μισθοδοσία, όλα αυτά που είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Αντί για τρεις ΚΑΠ που περιμέναμε είχαμε μάθει νωρίτερα ότι θα είναι 0,70, ούτε καν μία, και ενώ οι πληροφορίες λέγανε ότι ο υπουργός θα μας πει κάτι παραπάνω τελικά δεν μας είπε τίποτα παραπάνω. Μείναμε στο 0,70. Αυτά είναι ζητήματα κεντρικά, σημαντικά δεν μπορούμε να τα αγνοούμε». Ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως σε μια τέτοια οικονομική συγκυρία, οι δημότες δεν μπορούν να αντέξουν άλλες αυξήσεις. «Δεν είναι δυνατόν να αυξήσουμε και άλλο τα τέλη. Δεν μπορούμε να αυξήσουμε με τίποτα τέλη. Θα προτιμήσουμε να κλείσουμε το Δήμο παρά να αυξήσουμε τα τέλη. Δεν αντέχει ο κόσμος νέες αυξήσεις!»

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου μίλησε για μια σειρά από θέματα που εδώ και χρόνια δεν έχουν βρει οριστική και βιώσιμη λύση όπως το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, θέμα το οποίο όπως είπε «το έθεσα και στον Γενικό Γραμματεία. Δεν μπορούμε να μιλάμε ότι καλά πάει η διαχείριση των απορριμμάτων στην περιφέρεια Πελοποννήσου, αλλά να μη συζητάμε για ποιο είναι το κόστος στην πόρτα, στην είσοδο; Ενημερώθηκα ότι η πρόταση είναι να πάει στα 99 ευρώ. Μα είναι δυνατόν να αντέξουν οι δήμοι έτσι; Για πόσο θα παίρνουμε χρήματα από τα χρήματα που είναι από τα δημοτικά ,που θα έπρεπε να τα αξιοποιήσουμε για ασφαλτοστρώσεις και για άλλα και για τα σχολεία, για να τα ρίξουμε στη διαχείριση».

Η τελευταία ημέρα του συνεδρίου οφείλει να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας και κοινών διεκδικήσεων όπως τόνισε ο κ. Βασιλόπουλος. «Θα πρέπει να είμαστε πολύ αιχμηροί στο ψήφισμα που θα βγάλουμε. Δεν μπορούμε, δεν αντέχουμε άλλες στρογγυλοποιήσεις. Πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα. Και πρέπει να ακουστούμε. Δεν γίνεται να ακούγονται όλοι οι άλλοι και να μην ακούγεται η αυτοδιοίκηση. Η αυτοδιοίκηση καλείται σε κάθε κρίση, σε κάθε σχολείο της πατρίδας μας να αντιμετωπίσει πρωτογενώς τα θέματα αυτά. Είδατε τι έγινε με την υγειονομική κρίση». Ως εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου ο κ. Βασιλόπουλος τόνισε πως ήταν χρέος του «να πω τα πράγματα με το όνομά τους. Και πραγματικά μίλησα μέσα από την καρδιά μου. Και έτσι θα συνεχίσω. Διότι έχω μάθει ζωή μου να τιμώ τις θέσεις που υπηρετώ.»