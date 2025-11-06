Η Αυτοδιοίκηση σε σταυροδρόμι: Κρίσιμο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη (video)

Στην Αλεξανδρούπολη μεταφέρεται αυτές τις ημέρες το επίκεντρο της Αυτοδιοίκησης, με τη διεξαγωγή του ετήσιου συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Το συνέδριο θεωρείται καθοριστικό, καθώς τα προβλήματα στους δήμους έχουν φτάσει σε οριακό σημείο και η συνεργασία με την κεντρική διοίκηση παραμένει δύσκολη. Μάλιστα, τα ψηφίσματα του συνεδρίου θα αποσταλούν σε κυβέρνηση και κόμματα, ενώ σε περίπτωση αδράνειας δεν αποκλείονται περαιτέρω ενέργειες.

Τα βασικά αιτήματα αφορούν την επαρκή χρηματοδότηση των δήμων, τις προσλήψεις προσωπικού και την επιτάχυνση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης που καθυστερούν. Παράλληλα, αντιδράσεις προκαλεί η προωθούμενη συρρίκνωση των ΕΛΤΑ χωρίς προηγούμενη διαβούλευση, καθώς και η πρόβλεψη νομοσχεδίου που αφαιρεί από τους ΟΤΑ τα έσοδα από τροχαίες παραβάσεις, με απώλειες άνω των 100 εκατ. ευρώ.

Κεντρικοί άξονες συζήτησης

Στις εργασίες θα αναπτυχθούν, μεταξύ άλλων, οι θεματικές:

Θεσμικές Αρμοδιότητες – Ψηφιακός Μετασχηματισμός – Τεχνητή Νοημοσύνη

Οικονομικά των Δήμων & νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Ισότητα & Προστασία της Οικογένειας

Περιβάλλον, Ενέργεια, Υποδομές & Κυκλική Οικονομία

Νησιωτικότητα, Ορεινότητα & Τουριστική Ανάπτυξη

Προσφυγικό/Μεταναστευτικό & Διαχείριση Κρίσεων

Παραβατικότητα των νέων & σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν εισηγήσεις, παρεμβάσεις και οργανωμένες συζητήσεις, καθώς και τοποθετήσεις συνέδρων, δίνοντας βήμα σε κάθε περιοχή της χώρας και σε κάθε αυτοδιοικητική φωνή.

Στρατηγική σημασία του Συνεδρίου

Μέσα από εισηγήσεις, παρεμβάσεις και τοποθετήσεις των συνέδρων, θα διαμορφωθεί το Ψήφισμα του Συνεδρίου, το οποίο θα αποτελέσει τον οδικό χάρτη δράσεων και παρεμβάσεων της ΚΕΔΕ για το 2026.

Το Συνέδριο του κορυφαίου συλλογικού οργάνου της Αυτοδιοίκησης αποτελεί σημείο αναφοράς για την ενότητα, τη διεκδίκηση και τον στρατηγικό σχεδιασμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με στόχο ισχυρούς και βιώσιμους δήμους σε κάθε περιοχή της χώρας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025

Αίθουσα DIMOKRITOS.

09:00 – 11:00 Διαπίστευση – Εγγραφή Συνέδρων

11:00 – 11:30 Καλωσόρισμα:

Λάζαρος Κυρίζογλου, Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Ε., Δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης

Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας – Θράκης

Ιωάννης Ζαμπούκης, Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Σάββας Μιχαηλίδης, Πρόεδρος Π.Ε.Δ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δήμαρχος Νέστου

Χριστόδουλος Τοψίδης, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

11:30 – 12:00 Κήρυξη Έναρξης Εργασιών Συνεδρίου – Εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε.

Λάζαρος Κυρίζογλου, Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Ε., Δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης

12:00 – 12:30 Ομιλία Υπουργού Εσωτερικών κ. Θεόδωρου Λιβάνιου

12:30 – 14:00 Τοποθετήσεις Πολιτικών Αρχηγών και εκπροσώπων των Πολιτικών Κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου

14:00 – 14:15 Τιμητική Εκδήλωση – απονομή πλακέτας στον Ευρωπαίο Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, κ. Απόστολο Τζιτζικώστα

14:15 – 14:30 Ομιλία Προέδρου Ελεγκτικού Συνεδρίου, κας Σωτηρίας Ντούνη

14:30 – 15:00 Χαιρετισμοί Αυτοδιοικητικών Φορέων

Γιώργος Χατζημάρκος*, Πρόεδρος Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.), Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου

Ανδρέας Βύρας, Πρόεδρος Ένωσης Δήμων Κύπρου, Δήμαρχος Λάρνακας

Ανδρέας Κιτρομηλίδης, Πρόεδρος Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου

Νίκος Τράκας, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.

Μάρκος Δαρδαμάνης, Πρόεδρος Π.Ο.Π. – Ο.Τ.Α.

15:00 – 16:00 Τοποθετήσεις επικεφαλής Αυτοδιοικητικών Παρατάξεων

Γιώργος Παπαναστασίου, Δήμαρχος Αγρινίου – Εκπρόσωπος παράταξης «Σύγχρονοι Ισχυροί Δήμοι»

Χάρης Δούκας, Δήμαρχος Αθηναίων – Επικεφαλής παράταξης «Αυτοδιοίκηση Τώρα»

Κώστας Πελετίδης, Δήμαρχος Πατρέων – Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση»

16:00 – 16:15 Παρέμβαση Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Βασίλειου Σπανάκη

16:15 – 19:00 Τοποθετήσεις Προέδρων Π.Ε.Δ.

Γεώργιου Μαρκόπουλου, Προέδρου ΠΕΔ Αττικής

Ιγνάτιου Καϊτεζίδη, Προέδρου ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας

Νικόλαου Σακκά, Προέδρου ΠΕΔ Θεσσαλίας

Αθανάσιου Παπαδόπουλου, Προέδρου ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας

Αθανάσιου Βασιλόπουλου, Προέδρου ΠΕΔ Πελοποννήσου

Σάββα Μιχαηλίδη, Προέδρου ΠΕΔ Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης

Γεώργιου Μαρινάκη, Προέδρου ΠΕΔ Κρήτης

Νικόλαου Σουλιώτη, Προέδρου ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Παναγιώτη Νταή, Προέδρου ΠΕΔ Ηπείρου

Παναγιώτη Κεπαπτσόγλου, Προέδρου ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας

Αλέξανδρου-Βασίλειου Κολιάδη, Προέδρου ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου

Ταξιάρχη Βέρρου, Προέδρου ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου

Γεώργιου Στασινόπουλου, Προέδρου ΠΕΔ Ιονίων ΝήσωνΗ σειρά των 10λεπτων τοποθετήσεων γίνεται σύμφωνα με την πληθυσμιακή κατάταξη των Περιφερειών

Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025

Αίθουσα DIMOKRITOS

10:00 – 14:30 Οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Συντονιστής:

Δημήτριος Καφαντάρης, Γενικός Γραμματέας Κ.Ε.Δ.Ε., Δημοτικός Σύμβουλος Πύλου – Νέστορος

10:00 – 12:30 Εισηγητές:

Φίλιππος Αναστασιάδης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΠΕΤΑ, Δήμαρχος Παγγαίου

Γιάννης Μουράτογλου, Πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών Κ.Ε.Δ.Ε., Δημοτικός Σύμβουλος Έδεσσας

Αντώνης Γκουντάρας, Πρόεδρος Επιτροπής Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Κ.Ε.Δ.Ε., Δήμαρχος ΑγιάςΟμιλητές:

Θάνος Πετραλιάς, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών  Βασιλική Παντελοπούλου, Γενική Γραμματέας Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Βασίλειος Σιαδήμας, Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ

Σάββας Χιονίδης, Γενικός Γραμματέας Αυτοδιοίκησης & Αποκέντρωσης Υπουργείου Εσωτερικών

Ιωάννης Ανδρουλάκης, Πρόεδρος Πράσινου Ταμείου

Σταματίνα Παπαδόγγονα, Πρόεδρος Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων (Τ.Π.Δ.)

Ορέστης Καβαλάκης, Διοικητής Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (Ε.Υ.Σ.Τ.Α.)

12:30 – 14:30 Τοποθετήσεις Συνέδρων

15:00 – 19:30 Θεσμικά, Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Τεχνητή Νοημοσύνη και Απλούστευση Διαδικασιών

Συντονιστής:

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Α΄ Αντιπρόεδρος Κ.Ε.Δ.Ε., Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

15:00 – 16:00 Εισηγητές:

Ηλίας Κυρμανίδης, Πρόεδρος Επιτροπής Θεσμών & Διαφάνειας Κ.Ε.Δ.Ε., Δήμαρχος Καμένων Βούρλων

Αθανάσιος Μαμάκος, Πρόεδρος Επιτροπής Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δήμαρχος ΛάρισαςΟμιλητές:

Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Χρήστος Δερμεντζόπουλος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Βιβή Χαραλαμπογιάννη, Υφυπουργός Εσωτερικών16:00 – 19:00 Τοποθετήσεις Συνέδρων

Αίθουσα ORFEAS

10:00 – 14:30 Περιβάλλον, Ενέργεια, Απορρίμματα, Διαχείριση Υδάτων, Χωροταξία

Συντονιστής:

Γεώργιος Παπαναστασίου, Β’ Αντιπρόεδρος Κ.Ε.Δ.Ε., Δήμαρχος Αγρινίου10:00 – 12:00 Εισηγητές:

Ελευθέριος Ραβιόλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ενέργειας & Περιβάλλοντος Κ.Ε.Δ.Ε., Δήμαρχος Καρύστου

Κωνσταντίνος Ζέρβας, Πρόεδρος Επιτροπής Διαχείρισης Υδάτων & Κυκλικής Οικονομίας Κ.Ε.Δ.Ε., Δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης

Δημήτρης Τζιαχρήστας, Πρόεδρος Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης, Δημοτικός Σύμβουλος Δομοκού

Εμμανουήλ Κοκοσάλης, Πρόεδρος Επιτροπής Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Δήμαρχος Αρχανών-Αστερουσίων

Γιώργος Μαρινάκης, Πρόεδρος Ε.Δ.Ε.Υ.Α., Δήμαρχος ΡεθύμνουΟμιλητές:

Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας  Νικόλαος Ταγαράς, Υφυπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Νικόλαος Τσάφος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας  Μανώλης Γραφάκος, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Πέτρος Βαρελίδης*, Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων12:00 – 14:30 Τοποθετήσεις Συνέδρων

15:00–19:30 Κοινωνική Πολιτική, Κοινωνική Συνοχή & Οικογένεια, Υγεία, Ισότητα

Συντονιστής:

Δημήτριος Καφαντάρης, Γενικός Γραμματέας Κ.Ε.Δ.Ε., Δημοτικός Σύμβουλος Πύλου – Νέστορος

15:30 – 17:00 Εισηγητές:

Σπύρος Κωνσταντάρας, Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Κ.Ε.Δ.Ε., Δήμαρχος Θέρμου

Ελπινίκη Ανδρεάδου, Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής & Κοινωνικής Οικονομίας Κ.Ε.Δ.Ε., Δήμαρχος Λαγκαδά

Ιωάννης Μαλαφής, Πρόεδρος Επιτροπής Υγείας Κ.Ε.Δ.Ε., Δήμαρχος Χίου

Χρύσα Αράπογλου, Πρόεδρος Επιτροπής Ισότητας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κ.Ε.Δ.Ε., Δήμαρχος Καλαμαριάς

Αναστάσιος Μαυρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.)Ομιλητές:

Δόμνα – Μαρία Μιχαηλίδου, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας

Ελένη Ράπτη, Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας

Κωνσταντίνος Γλούμης-Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής

Κατερίνα Πατσογιάννη, Γενική Γραμματέας Ισότητας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας17:00 – 19:30 Τοποθετήσεις Συνέδρων

Αίθουσα LEFKIPOS

10:00 – 14:00 Νησιωτικότητα – Ορεινότητα και Τουριστική Ανάπτυξη.

Συντονιστής:

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Α΄ Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ, Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης10:00 – 11:30 Εισηγητές:

Ευστράτιος Χαρχαλάκης, Πρόεδρος Επιτροπής Νήσων & Πολιτικής Συνοχής Κ.Ε.Δ.Ε., Δήμαρχος Κυθήρων

Σωκράτης Κεφαλογιάννης, Πρόεδρος Επιτροπής Ορεινών Περιοχών Κ.Ε.Δ.Ε., Δήμαρχος Ανωγείων

Αντώνης Καμπουράκης, Πρόεδρος Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης, Δημοτικός Σύμβουλος ΡόδουΟμιλητές:

Όλγα Κεφαλογιάννη, Υπουργός Τουρισμού  Στέφανος Γκίκας, Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Εμμανουήλ Κουτουλάκης*, Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής ΠολιτικήςΠαρεμβαίνουν:

Δημήτρης Μαραβέλιας, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)

Αναστάσιος Μπινίσκος, Διευθύνων Σύμβουλος Πληροφόρηση – Επιμόρφωση – Τοπική Ανάπτυξη (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)11:30 – 14:00 Τοποθετήσεις Συνέδρων

14:00 – 16:00 Παρουσίαση μελέτης του Ι.Τ.Α. για την παραβατικότητα των νέων.

Συντονιστής:

Ηλίας Αποστολόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.), Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού

Εισηγητές: