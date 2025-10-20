Θίασος Σκιών Δημητρακόπουλου: «Ο Καραγκιόζης στο Μέτωπο του 1940» στο Tsikibom Studio!

Ένα πρωτότυπο και επετειακό έργο θεάτρου σκιών από τον Κωνσταντίνο Δημητρακόπουλο και την Γεωργία Δημητρακοπούλου, για μια μοναδική παράσταση στον φιλόξενο και δραστήριο χώρο της ομάδας Tsikibom το την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025 ώρα 11:30 το πρωί!

Υπόθεση έργου:

Ο λαϊκός ήρωας Καραγκιόζης, αυτή τη φορά αναλαμβάνει χρέη λοχία και δημιουργεί το δικό του στράτευμα με προορισμό τα βουνά της Αλβανίας! Η κήρυξη του ελληνο-ιταλικού πολέμου είναι πλέον γεγονός! 28η Οκτωβρίου, και όλοι οι ήρωες του μπερντέ αναλαμβάνουν δράση. Ποιους θα συναντήσουν όταν θα δημιουργήσουν το δικό τους οχυρό στο βουνό; Θα έρθουν άραγε αντιμέτωποι με τους Ιταλούς και αν ναι, ποια η πρόθεσή τους; Μια παράσταση με έντονο ρυθμό, μπόλικο χιούμορ και αισιοδοξία που θα χαρούν μικροί και μεγάλοι και στην οποία ο Καραγκιόζης θα προσπαθήσει να τα ανατρέψει όλα! Θα καταφέρει να διαδώσει και εκεί το μήνυμα της ειρήνης;

Η συνέχεια επί σκηνής!

Ποιοι είμαστε:

Είμαστε ο Θίασος Σκιών Δημητρακόπουλου και καταγόμαστε από την Καλαμάτα! Βασισμένοι στην μελέτη και την εμπειρία μας, πραγματοποιούμε με μπόλικο μεράκι, αγάπη και σεβασμό παραστάσεις Καραγκιόζη! Στόχος μας είναι μέσα από τη τέχνη του Θεάτρου Σκιών οι μικροί θεατές να γνωρίσουν το παραδοσιακό αλλά συνάμα σύγχρονο πρόσωπο του Καραγκιόζη και της παρέας του! Ο λαϊκός μας ήρωας γίνεται φορέας μηνυμάτων που υμνούν την φιλία, την αξία και τα αγαθά της ειρήνης, την προστασία του

περιβάλλοντος και όλα αυτά μέσα από τον αστείο και σαρκαστικό χαρακτήρα του! Στην συγκεκριμένη παράσταση, ο Καραγκιόζης και η παρέα του μπαίνουν στο κλίμα των ημερών και δημιουργούν αναπάντεχες καταστάσεις!

Συντελεστές:

Κείμενο/φωνές/μιμήσεις: Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος

Βοηθός σκηνής: Γεωργία Δημητρακοπούλου

Πληροφορίες παράστασης:

Μόνο για μια παράσταση,

Κυριακή 26/10/2025, ώρα 11:30 πμ

TSIKIBOM STUDIO, Κουτσομητοπούλου 9, Καλαμάτα (Ιστορικό κέντρο)

Ηλικίες: 3 ετών+

ΔΩΡΟ σε κάθε παιδί!

Τιμή εισιτηρίου: 7 ευρώ (Γενική είσοδος)

Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο: 6987447476