«Τον Πόντο νοστάλγησα, της πατρίδας μου το χώμα» – Με επιτυχία η μουσικοχορευτική εκδήλωση στα Φιλιατρά

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 11 Οκτωβρίου στο Βορρέειο Πνευματικό Κέντρο Φιλιατρών η μουσικοχορευτική εκδήλωση με τίτλο «Τον Πόντο νοστάλγησα, της πατρίδας μου το χώμα».

Η εκδήλωση διοργανώθηκε σε συνεργασία του Συλλόγου Φιλοπρόοδων Φιλιατρών και του Συλλόγου Αρμεναίων Κυπαρισσίας, με τη στήριξη του Δήμου Τριφυλίας.

Ήταν μια βραδιά μνήμης και πολιτισμού, που «ζωντάνεψε» τον ποντιακό ελληνισμό μέσα από λόγο, ήχο και κίνηση.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο ιστορικός Ιωακείμ Καρεπίδης, ο οποίος ανέδειξε με γλαφυρότητα την ιστορική και πολιτιστική διαδρομή των Ποντίων.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα πλαισίωσαν με εντυπωσιακές εμφανίσεις ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φιλιατρών και ο Πολιτιστικός Σύλλογος “Χοροέκφραση” Αργυρούπολης, προσφέροντας στο κοινό ένα αυθεντικό ταξίδι στις παραδόσεις και στους χορούς του Πόντου.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε μέσα σε έντονα συγκινητικό κλίμα, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις στους παρευρισκόμενους και επιβεβαιώνοντας τη σημασία της διατήρησης και ανάδειξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.