Θλίψη για το πολύνεκρο τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία -Αναζητούν τα αίτια της τραγωδίας, τι εξετάζεται

Στην πόλη Τιμισοάρα της Ρουμανίας νοσηλεύονται οι τρεις τραυματίες από το τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη βαν με φιλάθλους του ΠΑΟΚ, το μεσημέρι της Τρίτης (27/1).

Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους επτά άνθρωποι, βυθίζοντας στο πένθος όλη την Ελλάδα και κυρίως τις οικογένειές τους και την «ασπρόμαυρη» ομάδα. Στο νοσοκομείο της πόλης βρίσκονται από την πρώτη στιγμή συγγενείς των θυμάτων και των τραυματιών προκειμένου να ενημερωθούν για την κατάσταση της υγείας τους, ενώ στη Ρουμανία μετέβησαν και στελέχη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για να συνδράμουν στις διαδικασίες και να συντονίσουν τον επαναπατρισμό των σορών στην Ελλάδα.
Το σοκαριστικό τροχαίο [προσοχή, σκληρές εικόνες]

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι, σε ιδιαίτερα επιβαρυμένο οδικό άξονα, λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη Καρασέβες. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το βαν επιχείρησε προσπέραση, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με διερχόμενο φορτηγό, με συνέπεια να διαλυθεί ολοσχερώς.

Τελικός προορισμός των άτυχων οπαδών του ΠΑΟΚ ήταν η Λιόν, για το ματς του «Δικεφάλου του Βορρά» με τη γαλλική ομάδα για το Europa League.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του iefimerida.gr πατώντας εδώ 

