Θύελλα Πατρών: Ενίσχυση σε μεσαία και επιθετική ζώνη με τον Γιάννη Παραστατίδη

Μια ακόμη ενισχυτική κίνηση πραγματοποιήθηκε η διοίκηση της Θύελλας Πατρών, προσθέτοντας στο δυναμικό της έναν έμπειρο και ποιοτικό ποδοσφαιριστή, που θα δώσει επιπλέον ροή και δύναμη στη μεσαία -επιθετική ζώνη. Ο λόγος για τον 25χρονο Γιάννη Παραστατίδη.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ομάδα μας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του έμπειρου μεσοεπιθετικού Γιάννη Παραστατίδη!

Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής, με αξιοσημείωτη πορεία , έρχεται να ενισχύσει σημαντικά τη μεσοεπιθετική γραμμή της Θύελλας Πατρών, προσθέτοντας εμπειρία, ποιότητα και δημιουργικότητα στο παιχνίδι μας.

Η διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και οι συμπαίκτες του τον καλωσορίζουν θερμά στην οικογένεια της Θύελλας και του εύχονται πολλές επιτυχίες με τα χρώματα της ομάδας μας.

Γιάννη, καλώς ήρθες στη Θύελλα Πατρών – καλή σεζόν και επίτευξη όλων των κοινών μας στόχων!