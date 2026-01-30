Τι αλλάζει για μισθωτούς και συνταξιούχους με τη νέα φορολογική κλίμακα – παραδείγματα (video)

Τις πρώτες αυξήσεις στις αποδοχές τους με βάση τη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ θα δουν από σήμερα εκατομμύρια μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα. Οι πρόσθετες φοροελαφρύνσεις για τους νέους εργαζόμενους και τις οικογένειες με παιδιά, ισοδυναμούν ακόμα και με έναν ή δύο επιπλέον μισθούς σε ετήσια βάση για τρίτεκνα και πολύτεκνα ζευγάρια.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα όσων ευνοούνται από την εφαρμογή της νέας αυτής φορολογικής κλίμακας παρουσίασε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του BEST ο Γιώργος Ποδοχωρίτης, Λογιστής -Φοροτεχνικός.

Σημειώνοντας μεταξύ άλλων την αναγκαιότητα πολιτικών που θα δώσουν απαντήσεις τόσο στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά σήμερα όσο και στο μείζον πρόβλημα του δημογραφικού.