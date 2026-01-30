Τελευταία Νέα
97.3best
Παρασκευή
30
Ιανουάριος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει για μισθωτούς και συνταξιούχους με τη νέα φορολογική κλίμακα – παραδείγματα (video)

Share

Τις πρώτες αυξήσεις στις αποδοχές τους με βάση τη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ θα δουν από σήμερα εκατομμύρια μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα. Οι πρόσθετες φοροελαφρύνσεις για τους νέους εργαζόμενους και τις οικογένειες με παιδιά, ισοδυναμούν ακόμα και με έναν ή δύο επιπλέον μισθούς σε ετήσια βάση για τρίτεκνα και πολύτεκνα ζευγάρια.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα όσων ευνοούνται από την εφαρμογή της νέας αυτής φορολογικής κλίμακας παρουσίασε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του BEST ο Γιώργος Ποδοχωρίτης, Λογιστής -Φοροτεχνικός.

Σημειώνοντας μεταξύ άλλων την αναγκαιότητα πολιτικών που θα δώσουν απαντήσεις τόσο στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά σήμερα όσο και στο μείζον πρόβλημα του δημογραφικού.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΤΟΠΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

LIFESTYLE

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode