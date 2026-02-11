Τι (δεν) θα συζητήσουν Μητσοτάκης – Ερντογάν

Ο πήχης για τη σημερινή συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι χαμηλά:

Εάν δεν υπάρξει κάποια απρόοπτη αφορμή νέας έντασης από τουρκικής πλευράς, αλλά οι δύο ηγέτες συμφωνήσουν κόσμια ότι διαφωνούν και κρατήσουν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας, στην Αθήνα θα το θεωρήσουν επιτυχία.

Άλλωστε ο πραγματικός λόγος για τον οποίο μεταβαίνει τώρα στην Άγκυρα ο κ.Μητσοτάκης έχει να κάνει με τα αμερικανικά σχέδια για διαμεσολάβηση στα ελληνοτουρκικά: Το σκεπτικό είναι πως καλύτερα να προχωρά -έστω ασθμαίνοντας- ο διμερής διάλογος, παρά να φέρουν Ελλάδα-Τουρκία σε ένα τραπέζι οι ΗΠΑ για ένα deal που δεν θα ικανοποιεί καμία πλευρά, αλλά μόνο τη “λογική” Τραμπ “drill baby, drill”.

Περιορισμένες οι προσδοκίες για την αυριανή συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο στην Άγκυρα, με τους πολιτικούς αναλυτές να μην περιμένουν ουσιαστική πρόοδο στη λεγόμενη βαριά ατζέντα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Μια επισφαλή κατάσταση περιέγραψε ο Σταύρος Καλεντερίδης με «αδιανόητου επιπέδου κλιμάκωση από την πλευρά της Τουρκίας, παρά τις αντίθετες δηλώσεις από τα κυβερνητικά στελέχη, ότι εδώ πρόκειται για μια επανάληψη των αξιώσεων της Τουρκίας εις βάρος της χώρας». Λίγα 24ωρα πριν τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ορισμένες δηλώσεις πυροδοτούν περαιτέρω το κλίμα με τον κ. Καλεντερίδη να εστιάζει και σε εκείνες της εκπροσώπου Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, σημειώνοντας πως «βλέπουμε και θεσμικούς πλέον να μένουν σε αυτή την λανθασμένη εκτίμηση και αφήγημα. Δεν είναι μια πεπατημένη αυτό το οποίο βιώνουμε -το έχουμε πλέον εμπεδώσει- με αυτή την NAVTEX, για παράδειγμα, η οποία έχει διχοτομήσει το Αιγαίο στη μέση. Επομένως εάν δεν έχουμε κάποια εξέλιξη, εάν μείνουμε στα τυπικά, νομίζω θα την γλιτώσουμε πολύ φθηνά και αυτή τη φορά».

Με την ενεργή NAVTEX, η Τουρκία φαίνεται πως συνεχώς βάζει στον διάλογο με την Ελλάδα περισσότερες διεκδικήσεις και το ερώτημα πλέον στρέφεται στο πού βάζει η Ελλάδα τις δικές τις κόκκινες γραμμές. Αναφερόμενος στα όσα αφορούσε η πρώτη NAVTEX, που βγήκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Πολιτικός Επιστήμονας και Διεθνολόγος τόνισε πως «επεξέτεινε τη θεωρία των γκρίζων ζωνών η Τουρκία με αυτές τις NAVTEX και γι’ αυτό μιλάμε και για κλιμάκωση άνευ προηγουμένου». Ο κ. Καλεντερίδης σημείωσε επίσης ότι «στην πραγματικότητα η Τουρκία μας λέει ότι, στις περιοχές που θεωρεί ότι πρέπει να είναι αποστρατικοποιημένες, η Ελλάδα δεν έχει δικαίωμα – όχι κυριαρχικών δικαιωμάτων προσέξτε – κυριαρχίας, και αυτό ακριβώς είναι η καρδιά του θέματος των γκρίζων ζωνών», με το θέμα να παραμένει ανοικτό, αφού «Μέχρι και για να πάμε στο θέμα της επέκτασης των χωρικών υδάτων η Τουρκία λέει πρώτα θα λύσετε το θέμα των αν είναι δικά σας ή όχι τα νησιά που εμείς αποκαλούμε γκρίζες ζώνες», λέγοντας πως πρόκειται για μια «άνευ όρων πρόκληση».

Σε αυτό το πλαίσιο οι προσδοκίες για την αυριανή συνάντηση είναι περιορισμένες. Ο ίδιος έθεσε ωστόσο ως μείζονος σημασίας την «ευρωπαϊκή προσέγγιση προς την Τουρκία» εστιάζοντας στην επίσκεψη της Αρμόδιας Επιτρόπου για την Ευρωπαϊκή Επέκταση η οποία, όπως είπε «δυστυχώς βλέπουμε ότι προχωράει σε μια προσέγγιση με τη Άγκυρα. Ήδη δέχθηκαν να τους αδειοδοτήσουν για 200 εκατομμύρια για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.»

Ο Σταύρος Καλεντερίδης εκτίμησε πως η Τουρκία λειτουργεί στοχευμένα καθώς «θέλει αυτές τις άνυδρες και αδιέξοδες – αν θέλετε- τυπικές συναντήσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο, και με τον Ελληνισμό εν γένει, για να επιδεικνύει μια καλή διαγωγή για να μπορεί να παίρνει αυτά που θέλει από τις Βρυξέλλες, στις πλάτες του Ελληνισμού».

Εκτιμώντας εξ αρχής ότι «η Τουρκία είχε ναρκοθετήσει τη συνάντηση αυτή, είχε παραβιάσει κάθε είδους διπλωματικού πρωτόκολλου με τις NAVTEX αυτές» χαρακτήρισε ως θετική την προ ημερών ενέργεια της Ελλάδας να πραγματοποιηθεί η άσκηση «Τρίαινα» των Ενόπλων Δυνάμεων στον χώρο των NAVTEX «κι έτσι αν θέλετε επί του πεδίου ακυρώσαμε αυτές τις NAVTEX σε έναν βαθμό».

Σε ό,τι αφορά στην ατζέντα της αυριανής συνάντησης είπε «Από τη στιγμή που δεν έχουν ουσιαστικά ζητήματα – γιατί ακόμα και τώρα το ΥΠΕΞ λέει ότι δεν θα μιλήσουμε για θέματα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών – από τη στιγμή που δεν θα μιλήσουμε για το μοναδικό θέμα, οτιδήποτε κατά την άποψή μου -είτε ενισχύει τους πραγματικούς στόχους της Τουρκίας να δείξει με την βούλα της Αθήνας ότι κρατάει μια καλή συμπεριφορά στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, για να μπορεί να εγείρει αξιώσεις στην ΕΕ» εξηγώντας πως οι αξιώσεις αυτές είναι από τη μια «η αναβάθμιση της τελωνειακής Ένωσης Τουρκίας – ΕΕ» και από την άλλη «το καθεστώς βίζας». Εφιστώντας τέλος την προσοχή «Μην γίνει η Ελλάδα, ο Ελληνισμός, η πλατφόρμα, η εξέδρα για να μπορεί να προωθεί η Τουρκία τις δικές της σκοπιμότητες, χωρίς να κερδίζει κάτι η Ελλάδα».