Τι σημαίνει η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της ελληνικής οικονομίας από τον Fitch

Άλλη μια ιδιαίτερη αναγνώριση της προόδου της ελληνικης οικονομίας αποτελεί η χθεσινή (14.11.2025) αναβάθμιση της πιστοληπτική ικανότητας της από τον αμερικανικό οίκο αξιολόγησης Fitch.

Συγκεκριμένα, ο οικος αξιολογησης Fitch προχώρησε στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανοτητας στην βαθμίδα ΒΒΒ, προχώρησε ο αμερικανικός οίκος με σταθερές προοπτικές (outlook). Σημειώνεται πως η Fitch είχε δώσει στην Ελλάδα την επενδυτική βαθμίδα (BBB-) τον Νοέμβριο του 2023, αλλά έπειτα δεν είχε προχωρήσει σε αναβάθμιση της αξιολόγησης.

Η αναβάθμιση της Ελλάδας έχει εξαιρετική σημασία ειδικά σε συνθήκες όπου πυκνώνουν αναμένεται η αύξηση του δημοσίου χρέους ειδικά στην ευρωζώνης λόγω της εν εξελίξει αύξηση των δημοσίων δαπανών (ιδίως μέσω μεγαλύτερου δανεισμού) για την άμυνα στα πλαίσια του ReArmEU και του νατοϊκού στόχο του 5% του ΑΕΠ.

Η βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας την ώρα που- για παράδειγμα- ιδίως στη Βρετανία (αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χωρες) σημειώθηκε άλμα στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αποτελεί μια ελάχιστη ασπίδα σε ακόμα μεγαλύτερες πιέσεις στην αγορά ομολόγων…

