Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Aπλούστερη διαδικασία για ρυθμίσεις και διαγραφές χρεών – Οι 5 SOS κινήσεις διάσωσης των οφειλετών

Σε ένα πιο προσιτό και λειτουργικό εργαλείο για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, εξελίσσεται πλέον η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού για τις ρυθμίσεις χρεών.
Η πλατφόρμα του νέου Εξωδικαστικού Μηχανισμού έχει προσφέρει λύσεις, βάζοντας «σε τάξη» (με έως και 420 δόσεις ή «κούρεμα» μέχρι 90%) σε χρέη άνω των 15 δισ. ευρώ ήδη ως τώρα.
Τον Οκτώβριο καταγράφηκε νέο ρεκόρ επιτυχών ρυθμίσεων (2.440 σε ένα μήνα) για χρέη άνω 600 εκατ. ευρώ. Πλέον 8 στις 10 ρυθμίσεις που παράγει η πλατφόρμα γίνονται άμεσα δεκτές από τράπεζες και funds (82% εγκρισιμότητα τον μήνα Οκτώβριο σύμφωνα με τα στοιχεία της Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών). Ενώ, συνολικά σε όλα τα χρόνια λειτουργίας του θεσμού, πάνω από 46.000 οφειλέτες ρύθμισαν σε 200 δόσεις κατά μέσο όρο (16-17 χρόνια μέση διάρκεια αποπληρωμής) τα χρέη που είχαν σε δημόσιο, τράπεζες ή ιδιώτες πιστωτές. Επιπλέον, ένας στους δύο από όσους χρωστούν σε χρηματοπιστωτικούς φορείς πέτυχε διαγραφή χρέους άνω του 30%, ενώ προς το δημόσιο το μέσο «κούρεμα» ήταν 17%.
Αναβάθμιση
Ωστόσο, παρά τη θεσμική ενίσχυση και τις τεχνικές βελτιώσεις, η αξιοποίηση της πλατφόρμας δεν θεωρείται ιδιαίτερα φιλική για τους «μη ειδικούς» χρήστες – οφειλέτες, αποθαρρύνοντας πολλούς δικαιούχους να κάνουν χρήση της, ή υποχρεώνοντας άλλους να απευθύνονται σε γραφεία συμβούλων, αντί να συμπληρώνουν μόνοι τους τις αιτήσεις.
