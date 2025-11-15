Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Aπλούστερη διαδικασία για ρυθμίσεις και διαγραφές χρεών – Οι 5 SOS κινήσεις διάσωσης των οφειλετών

Σε ένα πιο προσιτό και λειτουργικό εργαλείο για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, εξελίσσεται πλέον η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού για τις ρυθμίσεις χρεών.

Η πλατφόρμα του νέου Εξωδικαστικού Μηχανισμού έχει προσφέρει λύσεις, βάζοντας «σε τάξη» (με έως και 420 δόσεις ή «κούρεμα» μέχρι 90%) σε χρέη άνω των 15 δισ. ευρώ ήδη ως τώρα.