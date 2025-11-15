Καταναλωτές σε απόγνωση – Γιατί η ακρίβεια παραμένει ανεξέλεγκτη

Απευθυνόμενος «σε κάθε εργαζόμενο, κάθε οικογενειάρχη, κάθε νέο, κάθε συνταξιούχο της πατρίδας μας» ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας, παραδέχθηκε πως η ακρίβεια «είναι το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν σήμερα τα ελληνικά νοικοκυριά».

Οι συνεχείς αυξήσεις των τιμών, κυρίως στα βασικά αγαθά, έχουν επιδεινώσει σημαντικά το κόστος διαβίωσης και έχουν μειώσει τη διαθέσιμη αγοραστική δύναμη

Ευρισκόμενος έξι και πλέον χρόνια στο τιμόνι της χώρας επανέλαβε πως αποτελεί πρώτη κυβερνητική προτεραιότητα η «άμυνα» απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής και… έβαλε την κασέτα να παίζει από το 2019 τότε που εμφανίστηκε «το πρόβλημα του παγκόσμιου πληθωρισμού». Ξεκίνησε από την πανδημία, πέρασε στον πόλεμο στην Ουκρανία και έφτασε μέχρι την παγκόσμια μάχη των δασμών για να πείσει πως το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό.

Μια από τα ίδια

Μίλησε για «επιτυχίες» και «αποτυχίες» για να καταλήξει πως η κυβέρνηση έχει «την καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια» που είναι «η μόνιμη αύξηση των εισοδημάτων».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είπε κουβέντα για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και αν αυτοί λειτουργούν επαρκώς και συνέχισε με μια αναδρομή στη ΔΕΘ, την επιδοματική πολιτική της κυβέρνησής του και των μέτρων που ανακοίνωσε ως «ανάχωμα» στην τεράστια πίεση που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά.

Φυσικά αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρωθυπουργός προσπαθεί να λειάνει τις γωνίες και να δείξει πως το κυβερνών κόμμα μάχεται για να επιλύσει ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί τους πολίτες εδώ και χρόνια.

