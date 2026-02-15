Τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν ερωτευόμαστε και όταν χωρίζουμε

“Έρωτα, ανίκητε σε κάθε μάχη, συ που κυριαρχείς όπου κι αν πατήσεις, συ που ξενυχτάς τα κορίτσια με τα τρυφερά μάγουλα, που δρασκελάς πάν” από θάλασσες και τρυπώνεις στους κήπους, κανείς δε γλυτώνει από σε. Μήτε Θεός μήτε θνητός. Όποιον αγγίξεις, τόνε παλαβώνεις”, γράφει ο Σοφοκλής στην Αντιγόνη. Η φράση αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά αποσπάσματα αρχαίας ελληνικής τραγωδίας, περιγράφοντας την δύναμη που έχει ο έρωτας να αλλάξει τη ζωή μας και τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Αυτό που ανέφερε ο Σοφοκλής -την επαναστατική δυναμική του έρωτα δηλαδή -, πριν από τόσες χιλιάδες χρόνια, η επιστήμη σήμερα το επιβεβαιώνει περίτρανα. Πολλοί ερευνητές, πιο συγκεκριμένα, εξηγούν ότι το συναίσθημα τού να είναι κανείς ερωτευμένος επηρεάζει την βιολογία του εγκεφάλου, αλλά και την σωματική μας υγεία.

Όταν ερωτευόμαστε o εγκέφαλος απελευθερώνει ένα «κοκτέιλ» ορμονών που προκαλούν έντονη ευφορία, ενέργεια και ζωντάνια.

«Η αγάπη είναι μια βιολογική ανάγκη που είναι εξίσου ζωτική για την ευημερία ενός ατόμου όσο το καθαρό νερό, η τροφή και η άσκηση», λέει η Stephanie Cacioppo, νευροεπιστήμονας στο Πανεπιστήμιο του Όρεγκον και συγγραφέας του βιβλίου “Wired for Love: A Neuroscientist’s Journey Through Romance, Loss, and the Essence of Human Connection” (Προγραμματισμένοι για αγάπη: Το ταξίδι ενός νευροεπιστήμονα μέσα από τον έρωτα, την απώλεια και την ουσία της ανθρώπινης σύνδεσης), στο National Geopgraphic. Ουσιαστικά καταλαβαίνουμε, ότι όχι μόνο χρειαζόμαστε τον έρωτα, αλλά ότι ο ίδιος μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της υγείας μας και -ακόμη- και να οδηγήσει σε μακρύτερη ζωή.

Ο έρωτας ως χημεία

Όταν ερωτευόμαστε, δεν αλλάζει μόνο η διάθεσή μας, αλλά ολόκληρος ο οργανισμός μας. Ο εγκέφαλος αρχίζει να απελευθερώνει ένα «κοκτέιλ» ορμονών που λειτουργεί σαν φυσικό ναρκωτικό. Αυτές οι ορμόνες -κυρίως ντοπαμίνη, οξυτοκίνη, σεροτονίνη και αδρεναλίνη- προκαλούν έντονη ευφορία, ενέργεια και ζωντάνια. Γι’ αυτό και οι πρώτοι μήνες ενός έρωτα συχνά μοιάζουν με μια παρατεταμένη έξαρση ευτυχίας. Ο καρδιακός ρυθμός ανεβαίνει, οι κόρες των ματιών διαστέλλονται, και η επιθυμία για εγγύτητα κορυφώνεται. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί περιγράφουν το «είμαι ερωτευμένος» σαν να βρίσκονται σε άλλη διάσταση.

