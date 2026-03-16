Τι θα συμβεί αν πίνουμε ένα σφηνάκι ελαιόλαδο κάθε μέρα

Κάθε λίγο, μια νέα τάση ευεξίας «κατακλύζει» τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους influencers να υποστηρίζουν διαρκώς νέες ιδέες και τους followers να ακολουθούν το παράδειγμά τους. Κάπως έτσι, προέκυψε και η «μόδα» που προτείνει να πίνετε ένα σφηνάκι ελαιόλαδο κάθε πρωί. Το ελαιόλαδο αποτελεί κυρίαρχο συστατικό σε πολλές κουζίνες και κυρίως στη μεσογειακή, επομένως η προώθησή του ως «υγρό χρυδάφι» δεν είναι μια καινούρια ιδέα. Η κατανάλωσή του, όμως, το πρωί με άδειο στομάχι, σε σφηνάκι παρουσιάζεται για πρώτη φορά. Το τελετουργικό έχει υιοθετηθεί με ενθουσιασμό από διασημότητες και influencers, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι αυτό το απλό «κόλπο» αυξάνει την ενέργεια, περιορίζει τις λιγούρες, βελτιώνει την πέψη και ενισχύει την υγεία του δέρματος και των μαλλιών.

Γιατί το ελαιόλαδο έχει γίνει εμμονή για την ευεξία

Πέρα από την ευχάριστη γεύση του, το ελαιόλαδο επαινείται για τα οφέλη του στην υγεία: Μεταξύ άλλων, υποστηρίζει τη λειτουργία της καρδιάς, μειώνει τις φλεγμονές και βελτιώνει τα επίπεδα χοληστερόλης. Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο είναι πλούσιο σε μονοακόρεστα λίπη -ιδιαίτερα ελαϊκό οξύ- καθώς και σε αντιοξειδωτικά, όπως πολυφαινόλες, βιταμίνη Ε και ελαιοκανθάλη, ενώσεις ευεργετικές για τη μείωση των φλεγμονών, τη βελτίωση της υγείας του εντέρου και την προστασία από χρόνιες ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων των καρδιακών παθήσεων και της άνοιας. Ορισμένες μελέτες υποδηλώνουν ακόμη ότι ορισμένες πολυφαινόλες μπορεί να έχουν αναλγητικά αποτελέσματα συγκρίσιμα με αυτά των ήπιων αντιφλεγμονωδών φαρμάκων.

