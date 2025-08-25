Τι τρέχει με τις μπίρες χωρίς αλκοόλ; Ανεβάζουν σάκχαρο, τριγλυκερίδια και χοληστερόλη σύμφωνα με μελέτη

Τα τελευταία χρόνια, οι μπύρες χωρίς αλκοόλ έχουν εξελιχθεί σε σύμβολο μιας πιο συνειδητής κατανάλωσης. Πολλοί τις προτιμούν πιστεύοντας ότι είναι μια υγιεινή εναλλακτική του παραδοσιακού αλκοόλ: χαμηλότερες θερμίδες, καμία επίδραση στο νευρικό σύστημα, πιο «καθαρή» επιλογή για όσους αποφεύγουν τις μεθυστικές επιπτώσεις. Όμως, μια νέα μελέτη από τη Γερμανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες φέρνει στο φως δεδομένα που αξίζει να προσέξουμε.

Το 2023, οι πωλήσεις μπύρας χωρίς αλκοόλ στις παμπ του Ηνωμένου Βασιλείου άγγιξαν τα 120 εκατομμύρια ποτήρια, σημειώνοντας αύξηση 14% μέσα σε έναν χρόνο και συνολική άνοδο σχεδόν 78% από το 2019. Πρόκειται για εντυπωσιακά νούμερα που αποτυπώνουν μια σαφή μετατόπιση στις καταναλωτικές συνήθειες. Αντίστοιχες τάσεις παρατηρούνται και στην Ελλάδα, όπου όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν «υγιεινές» εναλλακτικές στα παραδοσιακά αλκοολούχα ποτά. Η αποχή από το αλκοόλ συνοδεύεται, δικαίως, από την αίσθηση ότι αποτελεί πιο υγιεινή επιλογή, όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα υποκατάστατα είναι απαλλαγμένα από επιπτώσεις για την υγεία.