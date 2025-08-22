Τι αποκαλύπτει το χρώμα των δοντιών για την υγεία μας

Σίγουρα όλοι θα θέλαμε τα δόντια μας να είναι πάντα κάτασπρα χωρίς κανένα ψεγάδι. Στην πραγματικότητα, όμως, δεν είναι σπάνιο να έχουν διχρωμίες ή αποχρωματισμούς, αποτέλεσμα δικών μας συνηθειών ή και πιο σοβαρών καταστάσεων.

Συγκεκριμένα, το αποτέλεσμα αυτό δεν είναι μόνο αντιαισθητικό, καθώς μπορεί να αποτελεί πρώιμο προειδοποιητικό σημάδι φθοράς ή να υποδηλώνει ευρύτερα προβλήματα υγείας, προειδοποιεί ένας ειδικός. Συνοπτικά, το να προσέχετε τα δόντια σας μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη καταστάσεων που απειλούν τη ζωή.