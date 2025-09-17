Τελευταία Νέα
97.3best
Τετάρτη
17
Σεπτέμβριος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τηλεργασία: Τελικά μας κάνει πραγματικά πιο ευτυχισμένους; – Τι έδειξε τετραετής μελέτη

Share

Έχουν περάσει πάνω από 5 χρόνια από τότε που ο κόσμος μπήκε σε lockdown εξαιτίας της πανδημίας, αναγκάζοντας σχεδόν όλους τους εργαζόμενους να δουλεύουν από το σπίτι.

Ενώ οι κίνδυνοι της πανδημίας έχουν έκτοτε υποχωρήσει, η εργασία από το σπίτι εξακολουθεί να παραμένει.

Πολλές εταιρείες κάλεσαν τους ανθρώπους πίσω στο γραφείο, άλλες υιοθέτησαν την πρακτική ενώ πολλοί εργαζόμενοι βρίσκονται στη μέση της διελκυστίνδας.

Τώρα, μια τετραετής μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Αυστραλίας επιβεβαίωσε αυτό που οι εργαζόμενοι υποψιάζονταν εδώ και καιρό: ευδοκιμούν όταν τους επιτρέπεται να εργάζονται από το σπίτι.

Αν και δεν είναι χωρίς προκλήσεις, τα δεδομένα υποδηλώνουν έντονα ότι η τηλεργασία βελτιώνει σημαντικά την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, αναφέρει το Fortune.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΤΟΠΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΟΠΙΚΑ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ