Τηλεργασία: Τελικά μας κάνει πραγματικά πιο ευτυχισμένους; – Τι έδειξε τετραετής μελέτη

Έχουν περάσει πάνω από 5 χρόνια από τότε που ο κόσμος μπήκε σε lockdown εξαιτίας της πανδημίας, αναγκάζοντας σχεδόν όλους τους εργαζόμενους να δουλεύουν από το σπίτι.

Ενώ οι κίνδυνοι της πανδημίας έχουν έκτοτε υποχωρήσει, η εργασία από το σπίτι εξακολουθεί να παραμένει.

Πολλές εταιρείες κάλεσαν τους ανθρώπους πίσω στο γραφείο, άλλες υιοθέτησαν την πρακτική ενώ πολλοί εργαζόμενοι βρίσκονται στη μέση της διελκυστίνδας.

Τελικά η τηλεργασία μας κάνει πραγματικά πιο ευτυχισμένους;

Τώρα, μια τετραετής μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Αυστραλίας επιβεβαίωσε αυτό που οι εργαζόμενοι υποψιάζονταν εδώ και καιρό: ευδοκιμούν όταν τους επιτρέπεται να εργάζονται από το σπίτι.

Αν και δεν είναι χωρίς προκλήσεις, τα δεδομένα υποδηλώνουν έντονα ότι η τηλεργασία βελτιώνει σημαντικά την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, αναφέρει το Fortune.

