Πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί και οι συντάξεις το 2026: Πίνακες με παραδείγματα ανά επάγγελμα και αποδοχές

Άμεσες και έμμεσες αυξήσεις στα εισοδήματα εκατομμυρίων μισθωτών και συνταξιούχων φέρνει το 2026. Τα εισοδήματα θα ενισχυθούν από τη μείωση της μηνιαίας παρακράτησης φόρου που θα προκύψει από τη νέα φορολογική κλίμακα, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή τον προσεχή Ιανουάριο, αλλά και από τις αυξήσεις σε συντάξεις και μισθούς μετά τη νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού για ιδιωτικό και δημόσιο τομέα τον Απρίλιο του 2026.

Πριν από την έλευση του νέου έτους, τον προσεχή Οκτώβριο, θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο μισθολόγιο για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Η αύξηση στον κατώτατο μισθό θα επηρεάσει και τους μισθούς στο Δημόσιο. Πέρυσι ήταν η πρώτη φορά που η αύξηση του κατώτατου μισθού επεκτάθηκε στο Δημόσιο και αποτέλεσε το εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο για δημοσίους υπαλλήλους.

Οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων θα αυξηθούν οριζοντίως ανεξαρτήτως βαθμίδας και ειδικότητας, ανάλογα με το ποσό αύξησης του κατώτατου μισθού.

Ο κατώτατος μισθός προγραμματίζεται να αυξηθεί από τα 880 ευρώ στα 920 ευρώ, δηλαδή κατά 40 ευρώ τον μήνα, με τον καθαρό μισθό να φτάνει στα 779 ευρώ. Εάν ο εργαζόμενος είναι κάτω των 25 ετών, τα μικτά θα αυξηθούν κατά 40 ευρώ και τα καθαρά κατά 54 ευρώ, γιατί θα είναι μηδενική η παρακράτηση φόρου.

Μηνιαίες αυξήσεις λόγω κατώτατου

Η βασική οριζόντια αύξηση υπολογίζεται στα 40 ευρώ τον μήνα για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους.

Οι ένστολοι (αστυνομικοί, λιμενικοί, πυροσβέστες κ.ά.) θα έχουν μεγαλύτερες αυξήσεις λόγω ειδικών παρεμβάσεων, όπως αναμόρφωση μισθολογίου:

-Ανώτεροι αξιωματικοί: +276 ευρώ μηνιαίως κατά μέσο όρο.

-Υπαξιωματικοί: +128 ευρώ μηνιαίως.

-Κατώτερες κατηγορίες: +103 ευρώ μηνιαίως.

-Στην Αστυνομία: μέση αύξηση +111 ευρώ, με διακυμάνσεις ανά βαθμίδα (όπως +236 ευρώ για υψηλότερες βαθμίδες, +63 ευρώ για Ειδικούς Φρουρούς).

Αυξήσεις λόγω αλλαγών στην κλίμακα

Περισσότεροι από τους μισούς εργαζομένους στο Δημόσιο θα δουν από 1/1/2026 μείωση στους συντελεστές φορολόγησης κατά 4 ή 6 ή και περισσότερες μονάδες, σε σχέση με αυτούς που τους επιβαρύνουν σήμερα, επειδή έχουν ένα ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα. Ειδικότερα:

– Εκπαιδευτικοί με εισόδημα 12.000 ευρώ θα δουν μείωση φόρου 20 ευρώ τον χρόνο αν δεν έχουν παιδιά ή 40 ευρώ αν έχουν 1 παιδί.

– Εφοριακοί υπάλληλοι με εισόδημα 16.000 ευρώ θα έχουν μείωση 120 ευρώ (χωρίς παιδιά), 240 ευρώ με 1 παιδί, 360 ευρώ με 2 παιδιά ή 480 ευρώ με τρία παιδιά.

– Ιατροί ΕΣΥ με εισόδημα 25.000 ευρώ θα δουν μείωση κρατήσεων 300 ευρώ αν δεν έχουν παιδιά, 600 ευρώ αν έχουν 1 παιδί, 900 ευρώ με δύο παιδιά, 1.700 ευρώ με τρία παιδιά ή 3.180 ευρώ με 4 παιδιά.

Ενδεικτικές μηνιαίες αυξήσεις

Γενικές αυξήσεις (λόγω μισθολογίου και φορολογίας)

Χαμηλόμισθοι (1.000-1.200 ευρώ καθαρά): μεσοσταθμικά 40 με 50 ευρώ τον μήνα.

Μεσαία κλιμάκια (1.300-1.700 ευρώ καθαρά): μεσοσταθμικά 70 με 100 ευρώ τον μήνα.

Ανώτερα κλιμάκια (1.800-2.200 ευρώ καθαρά): μεσοσταθμικά 100 έως 150 ευρώ τον μήνα.

