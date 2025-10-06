Aρειος Πάγος: Αν ο πατέρας δεν δίνει διατροφή, θα πληρώνουν ο παππούς και η γιαγιά

Με μια πρωτοποριακή απόφαση ο Αρειος Πάγος αποφάνθηκε ότι εφόσον ο διαζευγμένος πατέρας δεν καταβάλλει το ποσό της διατροφής που έχει οριστεί από τα δικαστήρια για το ανήλικο παιδί του, τότε η υποχρέωση αυτή μετακυλίεται στους παππούδες και τις γιαγιάδες έτσι ώστε να δίνουν εκείνοι το ποσό της διατροφής.

Το παράδοξο που αντιμετώπισαν οι αρεοπαγίτες είναι ότι αν και ο παππούς και η γιαγιά από την πατρική γραμμή είχαν οικονομική άνεση και διέθεταν ιδιαίτερα σημαντική ακίνητη περιουσία, παρ’ όλα αυτά αρνούνταν να πληρώνουν για την εγγονούλα τους διατροφή 280 ευρώ τον μήνα και έφτασαν μέχρι τον Αρειο Πάγο για να ακυρώσουν εφετειακή απόφαση που τους υποχρέωνε να δίνουν το πενιχρό αυτό ποσό σε σχέση με την οικονομική τους επιφάνεια.

Η υπόθεση

Τον Οκτώβριο του 2005 το ζευγάρι παντρεύτηκε και έξι χρόνια μετά, τον Δεκέμβριο του 2011, απέκτησε ένα κοριτσάκι. Μετά από τέσσερα χρόνια ο γάμος τους λύθηκε με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με την οποία η επιμέλεια της ανήλικης ανατέθηκε στη μητέρα και παράλληλα καθόρισε ότι ο πατέρας πρέπει να καταβάλλει κατά την τριετία 2015-2017 μηνιαία διατροφή 500 ευρώ. Ομως ο πατέρας κατέβαλλε τη διατροφή των 500 ευρώ μόνο στην αρχή, δηλαδή μέχρι τον Φεβρουάριο του 2016, και στη συνέχεια από μόνος του μείωσε το ποσό στα 200 ευρώ.

Η πρώην σύζυγος προσέφυγε στα δικαστήρια και εκδόθηκε σε βάρος του πατέρα της ανήλικης επιταγή προς πληρωμή ύψους 4.774 ευρώ. Ομως η μητέρα δεν μπόρεσε να προχωρήσει σε αναγκαστική εκτέλεση γιατί ο πρώην σύζυγός της «δεν διαθέτει εμφανή περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα».

Η μητέρα μέχρι τη γέννηση της κόρης της εργαζόταν σε τουριστική επιχείρηση με μηνιαίο μισθό 630 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων του 13ου και 14ου μισθού). Ο πατέρας της ανήλικης εργαζόταν κατά τη διάρκεια του γάμου τους στην οικογενειακή επιχείρηση-βιοτεχνία που είναι στο όνομα της μητέρας του, ενώ το 2016 μετοίκησε στη Βουλγαρία, όπου με τον αδελφό του δημιούργησαν συναφή επιχείρηση με αυτή που έχουν στην Ελλάδα.

