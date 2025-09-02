Tιμές ρεύματος: Μειώσεις στα πράσινα τιμολόγια από τους παρόχους

Άναψε τον ανταγωνισμό η μείωση στις τιμές ρεύματος του ελληνικού χρηματιστηρίου ενέργειας.

Έτσι οι πάροχοι από χθες 1 Σεπτεμβρίου προχωρούν σε μεγάλες μειώσεις στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος που φτάνουν ακόμη και το 48% σε σχέση με τον Αύγουστο. Την ίδια στιγμή μετά την πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης να συσταθεί Task Force στην Ε.Ε. για τις τιμές ρεύματος και τις πρώτες συνεδριάσεις της συγκεκριμένης ομάδας, η «ψαλίδα» στα χρηματιστήρια ενέργειας της Ελλάδας και της Αυστρίας σχεδόν έκλεισε τον περασμένο μήνα.

Τα τιμολόγια ρεύματος για τον Σεπτέμβριο

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ανταγωνιστικές χρεώσεις που ανακοίνωσαν για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος οι πάροχοι τα νοικοκυριά μπορούν να βρουν τιμές ακόμη και κάτω από τα 0,09 ευρώ ανά κιλιβατώρα.

