Τιμολόγια ρεύματος: Μειώσεις από 10% έως 20% για τον Σεπτέμβριο

Με τη χρηματιστηριακή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας να κλείνει τον Αύγουστο με χαμηλότερη κατά 27% μέση τιμή (Day Ahead Market) οι πάροχοι ετοιμάζονται να μειώσουν τις τιμές στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος.

Τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος με τα οποία έχουν επιλέξει να χρεώνονται για την κατανάλωση οι περισσότεροι οικιακοί καταναλωτές αναμένεται για τον μήνα Σεπτέμβριο να ακολουθήσουν πτωτική τροχιά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέση τιμή στο ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας για τον Αύγουστο έκλεισε στα 73,15 ευρώ ανά Μεγαβατώρα από 100,57 ευρώ ανά Μεγαβατώρα τον Ιούλιο.

Μειώσεις στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος από τους παρόχους

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η πλειονότητα των παρόχων αναμένεται να μετακυλίσει τη μείωση της χονδρεμπορικής αγοράς του Αυγούστου. Αν όχι όλη ένα σημαντικό μέρος της.

