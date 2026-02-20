Την 3η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών έκανε ο Μπερτόλης του Μεσσηνιακού ΓΣ στα 400μ Κ20 Κλειστού Στίβου στην ημερίδα της Παιανίας

Ο αθλητής του Μεσσηνιακού Γ.Σ. 1888 Παναγιώτης Μπερτόλης πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή κούρσα στον δρόμο των 400 μέτρων στην ημερίδα κλειστού στίβου στην Παιανία (14 Φεβρουαρίου) σημειώνοντας επίδοση 48’’.11. Το προηγούμενο ρεκόρ του αθλητή ήταν 49’’.74 από το 2025.

Η επίδοση του Μπερτόλη δεν αποτελεί μόνο ατομικό του ρεκόρ, αλλά είναι η κορυφαία των τελευταίων 21 ετών που πραγματοποιείται από αθλητή της κατηγορίας Κ20. Επιπρόσθετα, το 48’’11 είναι η 3η καλύτερη επίδοση Κ20 όλων των εποχών στην Ελλάδα, πίσω από το 47’’.55 του Περικλή Ιακωβάκη και το 48’’.05 του Δημήτρη Ρέγγα. Οι δύο τελευταίοι αθλητές είναι οι κάτοχοι των Πανελληνίων Ρεκόρ στα 400μ. με εμπόδια και 400μ. αντίστοιχα, στον ανοιχτό στίβο.

Την περσινή χρονιά ο Μπερτόλης κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ20 ανοιχτού στίβου με 48’’.03. Συμμετείχε επίσης ως μέλος της Εθνικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20 στο Τάμπερε της Φινλανδίας. Με την ομάδα σκυταλοδρομίας 4×400μ. κατετάγη στην 7η θέση σημειώνοντας 3’:09’’.93, μια από τις κορυφαίες επιδόσεις όλων των εποχών.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στον αθλητή και τον προπονητή του Ηλία Μαντά. Θερμές ευχές αποδίδονται και στους δύο για ανάλογες επιδόσεις και διακρίσεις στις επερχόμενες διοργανώσεις.

Ευχαριστίες απευθύνονται και στον στατιστικολόγο Δημήτρη Λυκούρα, για τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν παραπάνω σχετικά με τα αγωνιστικά επιτεύγματα του αθλητή.