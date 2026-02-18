Καθαρά Δευτέρα: Εξόρμηση στα Άγραφα με τον Ορειβατικό Σύλλογο Καλαμάτας

Ο Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμάτας το τριήμερο της Κ. Δευτέρας θα βρεθεί στην πανέμορφη περιοχή των Αγράφων. Τα Άγραφα αποτελούν έναν από τους ποιο σημαντικούς ορειβατικούς προορισμούς στην Ελλάδα. Το ορεινό ανάγλυφο στη περιοχή είναι τόσο εκτεταμένο και έντονο ώστε ορισμένοι να τα χαρακτηρίζουν ως τα Ιμαλάια της Ελλάδας. Άλλωστε από εκεί προέρχεται και το όνομά τους: λόγω του δυσπρόσιτου από το πλήθος των βουνών, δεν είχαν καταγραφεί επί τουρκοκρατίας, ήταν περιοχές «μη–γραμμένες» στο χάρτη.

Πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής: Φύκιρης Κώστας, τηλ. 6977716580.