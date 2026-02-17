Καλαμάτα BC: Αγώνας εντός και εκτός παρκέ – Οι συνεργασίες και η μάχη για την παραμονή

Η Καλαμάτα BC συνεχίζει την πορεία της στη National League 2, δίνοντας μια καθημερινή μάχη εντός και εκτός γηπέδου για την ανάδειξη του μπάσκετ στη Μεσσηνία.

Στην εκπομπή ‘’Τι λες τώρα’’ με την Αναστασία Μάντζαρη, βρέθηκαν καλεσμένοι ο Βασίλης Κονταργύρης, αντιπροεδρος και ο Νάσος Περρωτής, αθλητής και αρχηγός της ομάδας μιλώντας για το σήμερα και το αύριο του συλλόγου.

Από την συνεχή προσπάθεια για τη βιωσιμότητα ενός ερασιτεχνικού σωματείου σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις, μέχρι τη συνεργασία με την ΠΑΕ Καλαμάτα και τον ρόλο των ακαδημιών στην εποχή των social media, ο κ. Κονταργύρης αναλύει το όραμα της διοίκησης.

Λαμβάνοντας τη σκυτάλη, ο Νάσος Περρωτής, ηγετική φιγούρα του συλλόγου σχολίασε τις προκλήσεις της φετινής σεζόν, τα κρίσιμα αποτελέσματα, με πιο πρόσφατο το νικηφόρο επι του Τήρωνα Αγίων Θεοδώρων που αναπτερώνει το ηθικό της ομάδας και την κρατά εντός στόχων.