Την επαναλειτουργία των σιδηροδρομικών γραμμών Καλαμάτας – Μελιγαλά – Διαβολιτσίου και Ασπροχώματος – Μεσσήνης ζητά ο Δήμος Οιχαλίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την ανάγκη επαναλειτουργίας των σιδηροδρομικών γραμμών Καλαμάτας – Μελιγαλά – Διαβολιτσίου και Ασπροχώματος – Μεσσήνης επισημαίνει ο Δήμος Οιχαλίας με επιστολή του προς τους αρμόδιους φορείς, τεκμηριώνοντας την πρότασή του με αναλυτικά στοιχεία και τονίζοντας ότι η Μεσσηνία δεν μπορεί να παραμένει αποκλεισμένη από τους κεντρικούς σχεδιασμούς των σύγχρονων μεταφορών.

Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι η περιοχή διέθετε για περισσότερο από έναν αιώνα τακτική σιδηροδρομική συγκοινωνία, η οποία διεκόπη αιφνιδίως το 2011, παρά το γεγονός ότι είχαν προηγηθεί εκτεταμένα έργα ανακαίνισης με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και λειτουργούσε ένα αποτελεσματικό προαστιακό δίκτυο που εξυπηρετούσε εκατοντάδες επιβάτες καθημερινά.

Η επαναλειτουργία της γραμμής, όπως επισημαίνει ο Δήμος, μπορεί να καλύψει κρίσιμες ανάγκες μετακίνησης χιλιάδων πολιτών, εργαζομένων, φοιτητών και επισκεπτών, να δώσει ώθηση στην τουριστική ανάπτυξη, να ενισχύσει τις Βιομηχανικές Περιοχές Καλαμάτας και Μελιγαλά και να συνδεθεί με καίριες υποδομές όπως το αεροδρόμιο, το λιμάνι, το Πανεπιστήμιο και το Νοσοκομείο. Παράλληλα, θα προσφέρει λύσεις στο στεγαστικό πρόβλημα της Καλαμάτας, καθώς πολλές περιοχές του διευρυμένου Δήμου και ειδικά ο Μελιγαλάς, διαθέτουν ακίνητα σε πολύ προσιτές τιμές ενοικίασης και τις απαραίτητες δομές και υποδομές που καλύπτουν τις ανάγκες των σύγχρονων οικογενειών.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η σιδηροδρομική γραμμή βρίσκεται σήμερα σε καλή κατάσταση, με το διάδρομο ακέραιο και χαρακτηρισμένο ως «ενεργό δίκτυο σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας». Οι γραμμές έχουν ήδη ανακαινιστεί με σύγχρονα υλικά, υπάρχει διαθέσιμο τροχαίο υλικό και λειτουργεί μηχανοστάσιο στην Καλαμάτα. Αυτό, καθιστά το έργο ρεαλιστικό, οικονομικά αποδοτικό και άμεσα υλοποιήσιμο. «Η επαναλειτουργία του Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας δεν αποτελεί απλώς ένα έργο μεταφορών, είναι μια επένδυση στρατηγικής σημασίας για την κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής μας», τονίζει ο Δήμος, καλώντας την Πολιτεία να προχωρήσει άμεσα σε μελέτες σκοπιμότητας, καθορισμό συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και εξασφάλιση χρηματοδότησης.