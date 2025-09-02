Συνεχίζονται οι εργασίες αντικατάστασης αγωγών ύδρευσης στο Δήμο Οιχαλίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες αντικατάστασης αγωγών ύδρευσης στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», συνολικού προϋπολογισμού 1.156.012,42€ (με Φ.Π.Α.). Το έργο, που αφορά στην αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης στις περιοχές Συνδέσμου Αγίου Φλώρου, Μελιγαλά, Σολακίου, Οιχαλίας, Σιάμου, Μαγούλας και Στενύκλαρου, εξελίσσεται ομαλά και αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ύδρευσης και την καθημερινότητα των πολιτών. Η Δήμαρχος Οιχαλίας Γιώτα Γεωργακοπούλου, συνοδευόμενη από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας Στέλιο Ηλιάδη και υπηρεσιακούς παράγοντες, πραγματοποίησε αυτοψία στις εργασίες που εκτελούνται στη Δημοτική Κοινότητα Σολακίου, με κατεύθυνση την παλιά δεξαμενή Σιάμου. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο υποδομής που θωρακίζει το δίκτυο ύδρευσης, μειώνει τις βλάβες και εξασφαλίζει ποιοτικό και επαρκές νερό για τους δημότες και τους επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής.