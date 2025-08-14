Το 2/2 στα φιλικά για της Μαύρη Θύελλα – Κέρδισε και τον Ηρακλή Θερμαϊκού

Το 2/2 στα φιλικά της παιχνίδια κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου προετοιμασίας στην Πτολεμαΐδα έκανε η Μαύρη Θύελλα. Μετά την επικράτηση επί της Μαρκό, η ομάδα μας νίκησε με σκορ 5-0 τον Ηρακλή Θερμαϊκού στο τελευταίο φιλικό στο προπονητικό κέντρο Παντελίδης.

Ο Αλέκος Βοσνιάδης είδε τους ποδοσφαιριστές του να έχουν σοβαρό πρόσωπο στον αγωνιστικό χώρο. Ήλεγξαν τον ρυθμό, δημιούργησαν ευκαιρίες και έβγαλαν την ποιότητά τους στο χορτάρι. Με τους «μελανόλευκους» να προηγούνται με 3-0 στο ημίχρονο και να σκοράρουν άλλες δύο φορές στο δεύτερο μέρος για να διαμορφώσουν το τελικό αποτέλεσμα. Οι βάσεις που μπαίνουν είναι στέρεες, με την ομάδα μας να συνεχίζει την σκληρή δουλειά, με σκοπό να βρεθεί στην ιδανική κατάσταση στην σέντρα του πρωταθλήματος.

Μεγάλος πρωταγωνιστής του παιχνιδιού ο Γιώργος Παμλίδης, ο οποίος πέτυχε χατ-τρικ. Ο Φρίμπονγκ βρήκε δίχτυα και αυτός, ενώ το πιο πρόσφατο μεταγραφικό μας απόκτημα, ο Μπρούνο Γκάμα συστήθηκε στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, βάζοντας την υπογραφή του στο φιλικό παιχνίδι με ένα υπέροχο τέρμα.

Η αρχική ενδεκάδα της Καλαμάτας: Καλογεράκης, Καλουτσικίδης, Μπακαγιόκο, Τσελεπίδης, Τάχατος, Λεμονής, Κατάλντι, Παμλίδης, Φρίμπονγκ, Αλγκαρανάζ, Κωτσόπουλος.

Στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξαν οι υπόλοιποι διαθέσιμοι ποδοσφαιριστές της Μαύρης Θύελλας, ενώ ο προπονητής μας έδωσε την ευκαιρία και στους νεαρούς και πάντα εξελίξιμους Μουζάκη, Ελευθεριάδη και Βαρελά.

Η ομάδα μας θα επιστρέψει στη βάση της στις 17 Αυγούστου, όπου δύο ημέρες αργότερα θα υποδεχτεί την ΑΕΛ (19/08, 17:00) στο Δημοτικό Γήπεδο της Καλαμάτας για τον προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.