Επτά στις δέκα επιχειρήσεις δηλώνουν δυσκολία στην εύρεση προσωπικού, όπως αποκάλυψε νέα έρευνα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), επιβεβαιώνοντας ότι οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα εντείνονται.

Σύμφωνα με το ertnews, τα ευρήματα παρουσιάστηκαν στο 2ο Ετήσιο Συνέδριο του Κέντρου Κρήτης του ΟΟΣΑ για τη Δυναμική των Πληθυσμών, από τον οικονομολόγο Cem Özgüzel, ο οποίος επισήμανε ότι οι ελλείψεις δεξιοτήτων έχουν ενταθεί μετά την πανδημία και ότι η μετανάστευση μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς.

Με βάση τη μελέτη, το 71% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα δυσκολεύεται να βρει προσωπικό, ποσοστό που, αν και χαμηλότερο από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, παραμένει υψηλό.

Το ποσοστό μεταναστών στη χώρα φτάνει το 11%, έναντι 15% στον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ, με τους περισσότερους να απασχολούνται σε επαγγέλματα χαμηλής ειδίκευσης —παρά το γεγονός ότι 45% εργάζονται σε θέσεις κάτω των προσόντων τους.

