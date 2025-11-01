Χωρίς υπαλλήλους το 60% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα

Ατομικές είναι οι τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα, ενώ πάνω από έξι στις δέκα εμφανίζονται να λειτουργούν χωρίς μισθωτούς, είτε διότι πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες είτε διότι πρόκειται για επιχειρήσεις που η λειτουργία τους βασίζεται σε αδήλωτη, «μαύρη» εργασία. Η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων στην Ελλάδα εξακολουθεί να είναι στραμμένη στον τομέα των υπηρεσιών, με ίσως πιο ανησυχητικό στοιχείο το γεγονός ότι στον πυρήνα της νέας επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων δηλαδή που μετρούν πέντε – έξι χρόνια ζωής, βρίσκονται ο τουρισμός και η εστίαση. Τομείς που φέρνουν γρήγορα έσοδα, αλλά που είναι εξαιρετικά ευάλωτοι σε οικονομικές, γεωπολιτικές και κλιματικές αναταράξεις. Mε δεδομένα τα παραπάνω, κάθε άλλο παρά τυχαίο είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να υστερεί σε ανταγωνιστικότητα έναντι των άλλων ευρωπαϊκών κρατών, η παραγωγικότητα της εργασίας παραμένει εξαιρετικά χαμηλή και η μεγέθυνση του ΑΕΠ προέρχεται κυρίως από την ιδιωτική κατανάλωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), το πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών ανήλθε σε 932.549 το 2023, από 917.441 το 2022.

Από το σύνολο των 932.549 ενεργών επιχειρήσεων

