Το «αγκάθι» της ακρίβειας: «Ανθίζουν» οι τζίροι του λιανεμπορίου τροφίμων – Τι λένε για το πακέτο της ΔΕΘ καταναλωτές και επαγγελματίες

Ιδιαίτερη βαρύτητα στις καθημερινές συζητήσεις των πολιτών έχει το φλέγον ζήτημα της ακρίβειας, ενώ η γενική αίσθηση είναι πως το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ δεν το αγγίζει παρά επιδερμικά.

Και αυτό διότι παρά το γεγονός πως η φετινή ΔΕΘ ήταν «αφιερωμένη» στην ενίσχυση του εισοδήματος της μεσαίας τάξης, οικογένειες και νέους, δεν συμπεριλαμβάνονται παρεμβάσεις που απαντούν συγκεκριμένα στο φαινόμενο της ακρίβειας, που είναι και το νούμερο ένα «αγκάθι» για τα ελληνικά νοικοκυριά σήμερα.

Έτσι, στο οκτάμηνο 2025, το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων «έτρεξε» σε άλλους ρυθμούς. Με τζίρο που έφτασε περίπου τα 10,4 δισ. ευρώ ως τα τέλη Αυγούστου και με επιπλέον 757 εκατ. ευρώ κέρδη, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της NielsenIQ, οι αλυσίδες επωφελήθηκαν από την ανθεκτικότητα της ζήτησης -παρά τις υψηλές τιμές- και μάλιστα εκεί όπου «πονάει» περισσότερο ο οικογενειακός προϋπολογισμός: στα τρόφιμα–ποτά και στα φρέσκα προϊόντα. Μαζί αυτές οι δύο κατηγορίες στήριξαν σχεδόν όλη την άνοδο.

διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του www.newsit.gr πατώντας εδώ

