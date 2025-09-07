Παγκόσμιοι πρωταθλητές στο οικονομικό άγχος τα ελληνικά νοικοκυριά – Χειρότερα και από την Κολομβία

Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι τα ελληνικά νοικοκυριά αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο κόστος στέγασης στην Ευρώπη, σε σύγκριση με το εισόδημά τους. Ξέρουμε επίσης ότι έχουμε το υψηλότερο ποσοστό νοικοκυριών με καθυστέρηση οφειλών, με το 42% να αδυνατούν να πληρώσουν εγκαίρως δόσεις δανείων, λογαριασμούς, ενοίκια, αγορές με πίστωση. Στις δε έρευνες καταναλωτικής εμπιστοσύνης του ΙΟΒΕ, τα ελληνικά νοικοκυριά είναι μακράν τα πιο απαισιόδοξα, ενώ περίπου οι έξι στους δέκα μόλις που τα βγάζουν πέρα.

Έρχεται τώρα νέα έρευνα, της εταιρείας Compare the Market ΑU, που κατατάσσει τους Έλληνες στους πιο «στρεσαρισμένους οικονομικά» λαούς του πλανήτη.

Η εταιρεία, που απευθύνεται στο κοινό της Αυστραλίας, δημοσιεύει κάθε δύο χρόνια μια λίστα με τις χώρες που βιώνουν το υψηλότερο οικονομικό άγχος, ανάμεσα σε 35 κράτη – μέλη του ΟΟΣΑ. Η έρευνα επικεντρώνεται στη σύγκριση πέντε βασικών οικονομικών δεικτών: Τον μέσο ετήσιο μισθό, τη μέση ζητούμενη τιμή των οικιστικών ακινήτων, τα ζητούμενα ενοίκια (για διαμέρισμα με δύο κρεβατοκάμαρες στην πρωτεύουσα ή τη μεγαλύτερη πόλη κάθε χώρας), το μηνιαίο κόστος ζωής για τετραμελή οικογένεια και τα ποσοστά ανεργίας. Οι μισθοί έχουν τη μεγαλυτερη βαρύτητα (50% της βαθμολογίας), ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις παράγοντες έχουν ισοδύναμη βαρύτητα (12,5% της βαθμολογίας).

Συνδυάζοντας τα παραπάνω στοιχεία, η έρευνα κατατάσσει τις χώρες του ΟΟΣΑ σε μια κλίμακα από το 0 ως το 100. Όσο πιο υψηλή είναι η βαθμολογία τόσο καλύτερη είναι η «οικονομική υγεία» των νοικοκυριών. Όσο πιο χαμηλή είναι η βαθμολογία τόσο πιο έντονο είναι το οικονομικό άγχος και η πίεση.

Αυξάνεται το οικονομικό άγχος στην Ελλάδα

Η Ελλάδα βαθμολογείται με 41.05, συγκεντρώνοντας μεσοσταθμικά τη χαμηλότερη βαθμολογία ανάμεσα σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ. Μάλιστα μέσα στην τελευταία πενεταετία η θέση της Ελλάδας στην παγκόσμια κατάταξη επιδεινώνεται. Το 2021 η Ελλάδα ήταν η τρίτη πιο «αγχωμένη οικονομικά» χώρα, πίσω από την Κολομβία και την Κόστα Ρίκα. Το 2023 «αναβαθμίστηκε» (με την κακή έννοια) στη δεύτερη θέση, ξεπερνώντας σε οικονομικό άγχος την Κολομβία. Φέτος κατέλαβε την πρωτιά, με τους κατοίκους της να πιέζονται ακόμα περισσότερο να καλύψουν το κόστος ζωής.