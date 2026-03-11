Το απλό τεστ που αποκαλύπτει εάν θα γεράσουμε καλά – 4 σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσουμε

Αν δυσκολεύεστε να σηκωθείτε από μια καρέκλα ή από την τουαλέτα χωρίς να χρησιμοποιήσετε τα χέρια σας για στήριξη, ίσως ήρθε η στιγμή να επανεκτιμήσετε την κατάσταση της υγείας σας. Αν και αυτή η κίνηση φαίνεται ασήμαντη, στην πραγματικότητα αποκαλύπτει πολλά για τη διαδικασία της υγιούς γήρανσης, καθώς αποτελεί σημαντικό δείκτη ευπάθειας, μιας κατάστασης που μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την ανεξαρτησία και την ποιότητα ζωής.

Όπως επισημαίνει η Δρ. Catherine Norton, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αθλητισμού και Διατροφής της Άσκησης στο Πανεπιστήμιο του Limerick σε άρθρο της στο The Conversation, «η ευθραυστότητα αυξάνει τον κίνδυνο πτώσεων, παραμονής στο νοσοκομείο, βραδύτερης ανάρρωσης από ασθένειες και πρόωρου θανάτου. Δεν πρόκειται απλώς για αδυναμία, αλλά για μειωμένη μυϊκή μάζα, δύναμη και ενέργεια και αποτελεί έναν από τους κύριους λόγους απώλειας αυτονομίας στους ηλικιωμένους».

Ωστόσο, η απώλεια της μυϊκής δύναμης και της λειτουργικότητας δεν αφορά μόνο τα γηρατειά. Συχνά ξεκινά ήδη από τη δεκαετία των 30 και επιταχύνεται μετά τα 60. Τα καλά νέα είναι ότι δεν είναι ποτέ αργά να προληφθεί, ή ακόμη και να αναστραφεί, αυτή η πορεία, μέσα από απλές και στοχευμένες αλλαγές στη διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα.

