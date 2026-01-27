Τελευταία Νέα
Το απόλυτο asset του μέλλοντος: Γιατί το φαγητό θα αξίζει περισσότερο από το χρήμα

Όπως επισημαίνει σε άρθρο του ο Mike Adams, κάθε επένδυση που σχετίζεται με την παραγωγή τροφίμων αποτελεί επένδυση στο μέλλον. Η παρατήρηση αυτή δεν είναι ιδεολογική· είναι απολύτως οικονομική. Η ζήτηση τροφίμων είναι σταθερή, ανελαστική και ανεξάρτητη από οικονομικούς κύκλους. Οι άνθρωποι μπορεί να μειώσουν την κατανάλωση αγαθών πολυτελείας, αλλά δεν μπορούν να σταματήσουν να τρώνε.

Την ίδια φιλοσοφία συνοψίζει και ο διεθνώς αναγνωρισμένος επενδυτής Jim Rogers, ο οποίος έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι: «Μία από τις καλύτερες επενδύσεις παγκοσμίως θα είναι η αγροτική γη».

Η γεωργική γη ως ιστορική αποθήκη πλούτου

Η γεωργική γη υπήρξε διαχρονικά η βασική «αποθήκη» πλούτου των κοινωνιών. Σε αντίθεση με τα χρηματοοικονομικά προϊόντα, δεν εξαρτάται από εμπιστοσύνη, επιτόκια ή νομισματικές αποφάσεις. Διατηρεί την αξία της τόσο σε περιόδους ανάπτυξης όσο και σε περιόδους κρίσης, καθώς συνδέεται άμεσα με την επιβίωση και την παραγωγή.

Παράλληλα, πρόκειται για έναν πόρο που είναι ταυτόχρονα πεπερασμένος και ανανεώσιμος. Η έκταση της καλλιεργήσιμης γης δεν μπορεί να αυξηθεί αυθαίρετα, ενώ με σωστή διαχείριση παραμένει παραγωγική για δεκαετίες ή και αιώνες. Η φυσική, χημική και βιολογική σύσταση του εδάφους δεν φθείρεται εύκολα, γεγονός που καθιστά τη γεωργική γη ένα εξαιρετικά ανθεκτικό περιουσιακό στοιχείο.

Επενδυτικά χαρακτηριστικά της γεωργικής γης

– Υψηλή κεφαλαιακή ασφάλεια και χαμηλός κίνδυνος

Η γεωργική γη θεωρείται από τα πιο ασφαλή επενδυτικά assets. Πρόκειται για στερεό, απτό περιουσιακό στοιχείο, που προσφέρει μακροχρόνια προστασία κεφαλαίου. Σε αντίθεση με εξαντλήσιμους πόρους όπως το πετρέλαιο ή τα μέταλλα, η αγροτική γη παραμένει παραγωγική, εφόσον καλλιεργείται σωστά.

– Ισχυρή αντιστάθμιση πληθωρισμού

Ιστορικά, η γεωργική γη παρουσιάζει θετική συσχέτιση με τον πληθωρισμό. Όταν αυξάνονται οι τιμές, αυξάνονται και οι τιμές των τροφίμων, γεγονός που λειτουργεί καταλυτικά για την ενίσχυση της αξίας της γης και τη δημιουργία σταθερών εσόδων σε ένα υγιές οικονομικό περιβάλλον

– Σταθερό εισόδημα και χαμηλή μεταβλητότητα

Σε αντίθεση με άλλα αντισταθμιστικά μέσα, η γεωργική γη παράγει εισόδημα. Τα μισθώματα και τα έσοδα από καλλιέργειες προσφέρουν ετήσιες αποδόσεις που συχνά ξεπερνούν το 5%, με χαμηλή μεταβλητότητα και σταθερές ταμειακές ροές.

– Υψηλές συνολικές αποδόσεις και καλύτερη σχέση απόδοσης – κινδύνου

Οι συνολικές αποδόσεις προκύπτουν από τα τρέχοντα έσοδα και την ανατίμηση της αξίας του περιουσιακού στοιχείου, με ιστορικές υπερ-αποδόσεις έναντι μετοχών και ομολόγων.

Γιατί οι επενδυτές στρέφονται στη γεωργική γη

  • Η γεωργική γη αποτελεί ιστορικά ασφαλή «αποθήκη» πλούτου
  • Διατηρεί την αξία της σε καλούς και κακούς οικονομικούς κύκλους
  • Είναι πεπερασμένος και ανανεώσιμος πόρος
  • Δεν φθείρεται εύκολα – φυσική, χημική και βιολογική ανθεκτικότητα

Επιπλέον πλεονεκτήματα:

  • Υψηλή κεφαλαιακή ασφάλεια και χαμηλός κίνδυνος
  • Αποτελεσματική αντιστάθμιση πληθωρισμού
  • Παράγει σταθερό εισόδημα – σε ένα υγιές οικονομικό περιβάλλον
  • Χαμηλή μεταβλητότητα εισοδήματος – σε ένα υγιές οικονομικό περιβάλλον
  • Υψηλές συνολικές αποδόσεις – σε ένα υγιές οικονομικό περιβάλλον
  • Καλύτερες αποδόσεις προσαρμοσμένες στον κίνδυνο
  • Ισχυρό εργαλείο διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου
  • Ανθεκτικότητα σε περιόδους κρίσεων
  • Απλή και διαφανής επένδυση
  • Φορολογικά οφέλη σε πολλές χώρες

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.ethnos.gr πατώντας ΕΔΩ

