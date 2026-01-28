Τελευταία Νέα
Είναι κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτια

του Θόδωρου Γαλανόπουλου

Όταν λέμε νερό στην Ελλάδα, οι νεοέλληνες μάλλον θα εννοούν το εμφιαλωμένο, το νερό της πισίνας, το νερό στο καζανάκι στο μπάνιο τους!

Δεν ξέρουν τι είναι η βροχή, το ποτάμι, το ρέμα, ο λάκκος, η λίμνη, η όχθη.. Ποιος να τους το μάθει; το Τικ τοκ, το φεισμπουκ και τα λαικ που ανταλλάζουμε με τις παπαριες ο ένας στον άλλον ; Πλημμύρες θάνατοι ανθρώπων , καταστροφές , μπάζα στους δρόμους, διαλυμένα αυτοκίνητα! Φταίει λένε ο δήμος, το κράτος η περιφέρεια ! και άλλες δημοκρατικές δυνάμεις …Εμείς; Δεν φταίμε καθόλου;

Όταν πήγες να χτίσεις το σπίτι σου πάνω στο ρέμα, δεν κοίταξες το καημένο το ρέμα που το έθαψες ότι κάποια μέρα θα ήθελε κάπου να περάσει το νεράκι του; Κοίταξες μόνο τη θέα, τα ντουλάπια, το μπάνιο , την πισίνα , άντε και το δάνειο της τράπεζας … Δεν είδα ούτε έναν Έλληνα να πει εγώ δεν πάω να πάρω σπίτι εκεί πάνω στα μπαζωμένα ποτάμια ! Σαν τις στρουθοκάμηλους που χώνουν το κεφάλι τους στην άμμο , εμείς χώσαμε το κεφάλι μας στο διαμέρισμα , ανοίξαμε την τηλεόραση και το κινητό και δεν βαριέσαι, όπως λέει και ο λαός μας , πέρα βρέχει …Αμ δε ! κάποτε θα βρέξει και εδώ ! Και η φύση είναι πιο δυνατή από όλους ! Οι αρχαίοι Έλληνες ξέρανε πολλά μάλλον !

Χτίσανε Παρθενώνες και Αρχαίες Μεσσηνες και άλλες πολιτείες εκεί ψηλά , όχι μέσα στο ρέμα στο βάλτο και δίπλα στη θάλασσα να τους πάρει το κύμα ! Ακόμα κι ένα λαϊκό μας τραγούδι λέει την αλήθεια ..»Ειναι κακό να χτίζεις στο άμμο παλάτια»…και να πληρώνεις και το δάνειο θα προσθετά εγώ …

