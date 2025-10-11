Το χάσμα της συνδεσιμότητας: 3,1 δισ. άνθρωποι μένουν εκτός διαδικτύου

Στον 21ο αιώνα, η πρόσβαση στο διαδίκτυο δεν είναι πια πολυτέλεια, είναι προϋπόθεση συμμετοχής στην κοινωνία, στην οικονομία, στη γνώση. Παρόλα αυτά, δισεκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να μένουν εκτός ψηφιακού κόσμου.

Το ερώτημα δεν είναι πλέον αν υπάρχει τεχνολογία, αλλά πώς μπορεί να φτάσει σε όλους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του GSMA, από τα 3,4 δισεκατομμύρια ανθρώπους που δεν χρησιμοποιούν κινητό διαδίκτυο, πάνω από το 90% ζει σε περιοχές που καλύπτονται ήδη από δίκτυα κινητής ευρυζωνικότητας αλλά δεν τα χρησιμοποιεί, το λεγόμενο «χάσμα χρήσης». Η αντιμετώπιση αυτού του χάσματος είναι κρίσιμη για τη γεφύρωση του ψηφιακού αποκλεισμού, ωστόσο με βάση τις τρέχουσες τάσεις συνδεσιμότητας, θα χρειαστούν περισσότερα από 30 χρόνια για να εξαλειφθεί πλήρως.

Παρότι το χάσμα χρήσης μειώνεται σταδιακά, 3,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή το 38% του παγκόσμιου πληθυσμού, εξακολουθούν να ζουν σε περιοχές με κάλυψη κινητής ευρυζωνικότητας χωρίς να τη χρησιμοποιούν.

Τα βασικά εμπόδια στην υιοθέτηση του κινητού διαδικτύου περιλαμβάνουν την έλλειψη ενημέρωσης για την ύπαρξή του, την αδυναμία απόκτησης ενός κατάλληλου τηλεφώνου και την έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων. Ακόμη και μεταξύ των ανθρώπων που ήδη χρησιμοποιούν κινητό διαδίκτυο, πολλοί θα ήθελαν να το αξιοποιούν περισσότερο, αλλά συναντούν δυσκολίες, όπως ανησυχίες για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων, το κόστος και την εμπειρία συνδεσιμότητας. Η έλλειψη αντίληψης σχετικά με την χρησιμότητα του διαδικτύου αποτελεί επίσης έναν παράγοντα περιορισμένης χρήσης.

Στο 96% του κόσμου υπάρχει ήδη η απαραίτητη υποδομή για να συνδεθεί κανείς μέσω κινητού δικτύου. Η άρση των εναπομεινάντων εμποδίων στη χρήση αυτών των υπηρεσιών είναι ουσιαστική, ώστε τα υπάρχοντα ψηφιακά χάσματα να μειωθούν και όχι να βαθύνουν. Ώστε πολλά περισσότερα από αυτά τα 3,1 δισεκατομμύρια άτομα να μπορέσουν να ωφεληθούν από τη συνδεσιμότητα που αλλάζει ζωές, αναφέρει ο Vivek Badrinath, γενικός διευθυντής του GSMA.

Η συνδεσιμότητα έχει ήδη αλλάξει το τοπίο. Περισσότεροι άνθρωποι από ποτέ συνδέονται στο διαδίκτυο μέσω κινητού, με 58% του παγκόσμιου πληθυσμού να είναι πλέον online από τη δική του συσκευή. Στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, το κινητό παραμένει ο βασικός και συχνά ο μοναδικός τρόπος πρόσβασης στο διαδίκτυο, αντιπροσωπεύοντας το 84% των ευρυζωνικών συνδέσεων το 2024. Ωστόσο, ενώ 4% του παγκόσμιου πληθυσμού παραμένει εκτός κάλυψης, το 38% βρίσκεται εντός κάλυψης αλλά εκτός χρήσης. Οι ομάδες που αποκλείονται περισσότερο είναι οι φτωχότεροι, οι λιγότερο μορφωμένοι, οι αγροτικοί πληθυσμοί, οι γυναίκες και τα άτομα με αναπηρία, εκείνοι δηλαδή που θα μπορούσαν να ωφεληθούν περισσότερο από τη συνδεσιμότητα.

Τα οφέλη από το κλείσιμο αυτών των κενών είναι τεράστια. Το κινητό διαδίκτυο ανοίγει δρόμους προς την υγεία, την εκπαίδευση, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και το ηλεκτρονικό εμπόριο, αυξάνοντας τα εισοδήματα, μειώνοντας τη φτώχεια και βελτιώνοντας την ευημερία. Από το 2023 έως το 2030, η εξάλειψη του χάσματος χρήσης θα μπορούσε να προσθέσει 3,5 τρισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο ΑΕΠ, εκ των οποίων 1,3 τρισεκατομμύρια μόνο από το κλείσιμο του χάσματος μεταξύ των φύλων.

Το 2024 κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση νέων χρηστών από το 2021, με 200 εκατομμύρια ανθρώπους να συνδέονται για πρώτη φορά. Ωστόσο, δισεκατομμύρια παραμένουν εκτός σύνδεσης (offline). Το χάσμα χρήσης είναι πλέον δέκα φορές μεγαλύτερο από το χάσμα κάλυψης, και η αντιμετώπισή του είναι καθοριστική για να συνδεθούν οι αποκλεισμένοι. Σε έναν ολοένα και πιο ψηφιακό κόσμο, η εξασφάλιση καθολικής και ουσιαστικής συνδεσιμότητας είναι πιο επείγουσα από ποτέ, αναφέρει ο Kalvin Bahia, Senior Director of Economics, GSMA Intelligence.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ