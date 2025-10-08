Ψηφιακός εφιάλτης: Πώς τα εργαλεία AI χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υλικού παιδικής πορνογραφίας – Τι συμβουλεύει η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Στη σκιά της τεχνολογικής επανάστασης, ένα σκοτεινό φαινόμενο αναδύεται με ανησυχητική ταχύτητα: η παραγωγή υλικού παιδικής πορνογραφίας με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Τ.Ν.). Πρόκειται για μια μορφή ψηφιακής βίας, καθώς, ενώ τα θύματα δεν βρέθηκαν πράγματι μπροστά σε μια κάμερα, βιώνουν τις τραγικές συνέπειες στην πραγματική ζωή, υφιστάμενα βαθύ πλήγμα στην αξιοπρέπειά τους. Κι αυτό γιατί τα εργαλεία A.I. απειλούν να σπάσουν κάθε όριο ηθικής, καθώς μέσα σε δευτερόλεπτα δημιουργούν εικόνες που μοιάζουν τόσο αληθινές, που δύσκολα διακρίνεται η παραποίηση ή και η κατασκευή τους από το μηδέν. Και η διάδοση αυτού του παράνομου περιεχομένου δεν συνιστά απλώς μια ψηφιακή απειλή, αλλά αποτελεί βίαιη επίθεση στην ασφάλεια πολλών παιδιών.

Ενδεικτικό της έξαρσης του φαινομένου είναι πως για το 2024 η διεθνής φιλανθρωπική οργάνωση Internet Watch Foundation (IWF), που δραστηριοποιείται στην καταπολέμηση παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου, κατέγραψε 245 αναφορές για υλικό παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης που δημιουργήθηκε μέσω Τ.Ν., καταγράφοντας αύξηση 380% σε σχέση με το 2023. Γι’ αυτό και η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, αναγνωρίζοντας τις μεγάλες διαστάσεις που λαμβάνει το φαινόμενο, δίνει σκληρή μάχη για να σταματήσει αυτή τη νέα μορφή εκμετάλλευσης, με τον αγώνα να είναι εξαιρετικά δύσκολος, αφού η τεχνολογία εξελίσσεται ταχύτατα και τα όρια μεταξύ αλήθειας και ψεύδους γίνονται ολοένα και πιο δυσδιάκριτα. «Αν και δεν υπάρχουν πραγματικοί πρωταγωνιστές, οι συνέπειες είναι αληθινές».

Όπως αναφέρει πηγή από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, μιλώντας στα «Π», η Γενετική Τεχνητή Νοημοσύνη (Generative A.I.) δημιουργεί νέο περιεχόμενο -κείμενο, εικόνες, βίντεο με εργαλεία που είναι ευρέως προσβάσιμα και συχνά δωρεάν. Οι δράστες τα αξιοποιούν για την παραγωγή «συνθετικού» υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, αλλά και ενηλίκων (A.I.-generated CSAM), είτε πλήρως κατασκευασμένου είτε μέσω deepfake (παραπλανητικό περιεχόμενο), όπου τροποποιούνται πραγματικές φωτογραφίες χωρίς τη συγκατάθεση των «θυμάτων». Αν και το υλικό αυτό δεν έχει πραγματικούς πρωταγωνιστές, οι συνέπειες είναι αληθινές: φόβος, ντροπή, χειραγώγηση, εκβιασμός. Ειδικά τα εργαλεία «nudify» (δημιουργία ψεύτικης γυμνής εικόνας με χρήση A.I., χωρίς τη συγκατάθεση του ατόμου) επιτρέπουν μέσα σε δευτερόλεπτα την παραποίηση φωτογραφιών, διευκολύνοντας αδικήματα όπως είναι η παραγωγή και η διακίνηση παιδικής πορνογραφίας, ο σεξουαλικός εκβιασμός (sextortion), η ηλεκτρονική παρενόχληση, η παραβίαση προσωπικών δεδομένων και η πλαστοπροσωπία. Αλλά και τα ίδια τα παιδιά κάνουν όλο και πιο συχνά κατάχρηση των εφαρμογών nudify, για να στοχοποιήσουν τους συμμαθητές τους. Αυτές οι εικόνες συχνά ξεκινούν ως αθώες σχολικές φωτογραφίες ή φωτογραφίες από τα κοινωνικά Μέσα, όμως ακόμα και αν οι εικόνες είναι συνθετικές, η βλάβη για τα θύματα είναι ουσιαστική και απαιτεί πρόληψη και αυστηρή αντιμετώπιση.