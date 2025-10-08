Ψηφιακός εφιάλτης: Πώς τα εργαλεία AI χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υλικού παιδικής πορνογραφίας – Τι συμβουλεύει η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Στη σκιά της τεχνολογικής επανάστασης, ένα σκοτεινό φαινόμενο αναδύεται με ανησυχητική ταχύτητα: η παραγωγή υλικού παιδικής πορνογραφίας με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Τ.Ν.). Πρόκειται για μια μορφή ψηφιακής βίας, καθώς, ενώ τα θύματα δεν βρέθηκαν πράγματι μπροστά σε μια κάμερα, βιώνουν τις τραγικές συνέπειες στην πραγματική ζωή, υφιστάμενα βαθύ πλήγμα στην αξιοπρέπειά τους. Κι αυτό γιατί τα εργαλεία A.I. απειλούν να σπάσουν κάθε όριο ηθικής, καθώς μέσα σε δευτερόλεπτα δημιουργούν εικόνες που μοιάζουν τόσο αληθινές, που δύσκολα διακρίνεται η παραποίηση ή και η κατασκευή τους από το μηδέν. Και η διάδοση αυτού του παράνομου περιεχομένου δεν συνιστά απλώς μια ψηφιακή απειλή, αλλά αποτελεί βίαιη επίθεση στην ασφάλεια πολλών παιδιών.
Ενδεικτικό της έξαρσης του φαινομένου είναι πως για το 2024 η διεθνής φιλανθρωπική οργάνωση Internet Watch Foundation (IWF), που δραστηριοποιείται στην καταπολέμηση παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου, κατέγραψε 245 αναφορές για υλικό παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης που δημιουργήθηκε μέσω Τ.Ν., καταγράφοντας αύξηση 380% σε σχέση με το 2023. Γι’ αυτό και η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, αναγνωρίζοντας τις μεγάλες διαστάσεις που λαμβάνει το φαινόμενο, δίνει σκληρή μάχη για να σταματήσει αυτή τη νέα μορφή εκμετάλλευσης, με τον αγώνα να είναι εξαιρετικά δύσκολος, αφού η τεχνολογία εξελίσσεται ταχύτατα και τα όρια μεταξύ αλήθειας και ψεύδους γίνονται ολοένα και πιο δυσδιάκριτα. «Αν και δεν υπάρχουν πραγματικοί πρωταγωνιστές, οι συνέπειες είναι αληθινές».