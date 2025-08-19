Φωτιά στην Πάτρα: Στη φυλακή ο 25χρονος και ο 21χρονος που κατηγορούνται για εμπρησμό

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο νεαροί, 25 και 21 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για τον εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα, στις 13 Αυγούστου.

Οι δύο νεαροί βρέθηκαν στο γραφείο της ανακρίτριας πρωτοδικών Πατρών, προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση.

Ο 25χρονος είχε συλληφθεί την περασμένη Τετάρτη, ενώ ο 21χρονος φίλος του, ο οποίος φέρεται να ήταν οδηγός της μηχανής που χρησιμοποίησε ο 25χρονος για να φτάσει στο σημείο, βρέθηκε χθες Δευτέρα στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών για να καταθέσει ως μάρτυρας.

Ωστόσο, όταν εμφανίστηκε ενώπιον της ανακρίτριας κρίθηκε ύποπτος φυγής και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για εμπρησμό κατά συναυτουργία.

Συνήγοροι υπεράσπισης: Έσπευσαν να βοηθήσουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών – Άδικη απόφαση

Με δήλωσή τους οι δύο συνήγοροι υπεράσπισης των νεαρών θεωρούν ότι πρόκειται για άδικη απόφαση και τονίζουν ότι οι κατηγορούμενοι βρέθηκαν κοντά στη φωτιά ως εθελοντές για την κατάσβεσή της.

