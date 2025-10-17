Δημοσκόπηση MRB: Tι απαντούν οι πολίτες για ενδεχόμενα κόμματα από Τσίπρα, Σαμαρά και Καρυστιανού

Η MRB πραγματοποίησε δημοσκόπηση για το OPEN και μεταξύ άλλων υπήρξαν ερωτήσεις για το αν ο κόσμος θα ψήφιζε νέα κόμματα που θα ιδρύονταν από Αλέξη Τσίπρα, Αντώνη Σαμαρά και Μαρία Καρυστιανού. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 21,5%, ενώ τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει το ΠΑΣΟΚ, με ποσοστό 10,6%.

Όσον αφορά τον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, το 47,9% κρίνει θετικά ότι παραιτήθηκε από βουλευτής, ενώ το 36,6% διαφωνεί.

Το 21,8% θα ψήφιζε ένα νέο κόμμα Τσίπρα σε αντίθεση με το 73,4% που δεν θα στηρίξει με τη ψήφο του. Στην περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά το 15,9% θα στήριζε ένα νέο πολιτικό φορέα υπό την ηγεσία του πρώην πρωθυπουργού, σε αντίθεση με το 79,6% που δεν θα ψήφιζε.

Για ένα πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά και αν θα το ψήφιζαν, οι πολίτες απάντησαν:

το 15,9% δηλώνει πως θα το ψήφιζε

ενώ το 79,6% λέει πως δεν θα τον ψήφιζε

Το 3,4% σίγουρα θα τον ψήφιζε, το 12,5% «μάλλον», το 14,7% «μάλλον» δεν θα ψήφιζε και το 64,9% «σίγουρα» δεν θα ψήφιζε.

Για τη Μαρία Καρυστιανού, το 50% έχει ευνοϊκή γνώμη, το 24,9% μη ευνοϊκή ενώ το 25,1% δεν μπορεί να απαντήσει.

Ειδικότερα,

το 51,1% έχει την άποψη πως δεν πρέπει να ασχοληθεί με την πολιτική και να συνεχίσει να αγωνίζεται/ασχολείται μόνο με το θέμα των Τεμπών

το 15,7% λέει να ασχοληθεί με την πολιτική και να φτιάξει δικό της κόμμα

το 13,1% λέει να ασχοληθεί αλλά συμμετέχοντας σε κάποιο υπάρχον ή άλλο νέο κόμμα

το 10% «τίποτα από όλα αυτά» και

το 6,6% δεν ξέρει, δεν απαντά

Σε ερώτηση για το πόσο πιθανό είναι να ψήφιζε κάποιος ένα κόμμα της Καρυστιανού, εάν εκείνη το αποφάσιζε:

το 32,2% λέει «σίγουρα» ή «μάλλον» ναι

το 56,7% απαντάει αρνητικά

Ο καταλληλότερος πρωθυπουργός

Κυριάκος Μητσοτάκης 22,6%

Κυριάκος Βελόπουλος 8,1%

Ζωή Κωνσταντοπούλου 7,4%

Νίκος Ανδρουλάκης 4,8%

Αφροδίτη Λατινοπούλου 2,4%

Άλλος 13,9%

Κανένας 28%

Πρόθεση ψήφου βουλευτικών εκλογών

Νέα Δημοκρατία: 21,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,3%

ΠΑΣΟΚ: 10,6%

ΚΚΕ: 6,6%

Ελληνική Λύση: 9,3%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,2%

Νίκη: 1,3%

Φωνή λογικής: 4%

ΜέΡΑ25: 2,1%

Νέα Αριστερά: 1,5%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,2%

Άλλο κόμμα: 7,2%

Αδιευκρίνιστη ψήφος: 23,2%

Στο θέμα με την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, το 29,5% αξιολόγησε θετικά τους χειρισμούς της κυβέρνησης, έναντι του 62,5% που είχε αρνητική άποψη.

Όσον αφορά τη Δικαιοσύνη, το 42,3% έκρινε θετικά τη στάση της απέναντι στον Πάνο Ρούτσι, ενώ το 49,9% πιστεύει ότι ήταν λάθος.

Στο ζήτημα με το αν πρέπει να γίνονται εκδηλώσεις διαμαρτυρίας μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη, το 59% συμφωνεί, σε αντίθεση με το 32,9% που διαφωνεί.

Επιπλέον, το 22,3% εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη για μεγάλες υποθέσεις δημοσίου συμφέροντος, ενώ το 72,2% έχει αρνητική άποψη.

