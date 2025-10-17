Δημοσκόπηση MRB: Tι απαντούν οι πολίτες για ενδεχόμενα κόμματα από Τσίπρα, Σαμαρά και Καρυστιανού

Η MRB πραγματοποίησε δημοσκόπηση για το OPEN και μεταξύ άλλων υπήρξαν ερωτήσεις για το αν ο κόσμος θα ψήφιζε νέα κόμματα που θα ιδρύονταν από Αλέξη Τσίπρα, Αντώνη Σαμαρά και Μαρία Καρυστιανού. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 21,5%, ενώ τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει το ΠΑΣΟΚ, με ποσοστό 10,6%.
Όσον αφορά τον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, το 47,9% κρίνει θετικά ότι παραιτήθηκε από βουλευτής, ενώ το 36,6% διαφωνεί.
Το 21,8% θα ψήφιζε ένα νέο κόμμα Τσίπρα σε αντίθεση με το 73,4% που δεν θα στηρίξει με τη ψήφο του. Στην περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά το 15,9% θα στήριζε ένα νέο πολιτικό φορέα υπό την ηγεσία του πρώην πρωθυπουργού, σε αντίθεση με το 79,6% που δεν θα ψήφιζε.
Για ένα πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά και αν θα το ψήφιζαν, οι πολίτες απάντησαν:
- το 15,9% δηλώνει πως θα το ψήφιζε
- ενώ το 79,6% λέει πως δεν θα τον ψήφιζε
Το 3,4% σίγουρα θα τον ψήφιζε, το 12,5% «μάλλον», το 14,7% «μάλλον» δεν θα ψήφιζε και το 64,9% «σίγουρα» δεν θα ψήφιζε.
Για τη Μαρία Καρυστιανού, το 50% έχει ευνοϊκή γνώμη, το 24,9% μη ευνοϊκή ενώ το 25,1% δεν μπορεί να απαντήσει.
Ειδικότερα,
- το 51,1% έχει την άποψη πως δεν πρέπει να ασχοληθεί με την πολιτική και να συνεχίσει να αγωνίζεται/ασχολείται μόνο με το θέμα των Τεμπών
- το 15,7% λέει να ασχοληθεί με την πολιτική και να φτιάξει δικό της κόμμα
- το 13,1% λέει να ασχοληθεί αλλά συμμετέχοντας σε κάποιο υπάρχον ή άλλο νέο κόμμα
- το 10% «τίποτα από όλα αυτά» και
- το 6,6% δεν ξέρει, δεν απαντά
Σε ερώτηση για το πόσο πιθανό είναι να ψήφιζε κάποιος ένα κόμμα της Καρυστιανού, εάν εκείνη το αποφάσιζε:
- το 32,2% λέει «σίγουρα» ή «μάλλον» ναι
- το 56,7% απαντάει αρνητικά
Ο καταλληλότερος πρωθυπουργός
- Κυριάκος Μητσοτάκης 22,6%
- Κυριάκος Βελόπουλος 8,1%
- Ζωή Κωνσταντοπούλου 7,4%
- Νίκος Ανδρουλάκης 4,8%
- Αφροδίτη Λατινοπούλου 2,4%
- Άλλος 13,9%
- Κανένας 28%
Πρόθεση ψήφου βουλευτικών εκλογών
- Νέα Δημοκρατία: 21,5%
- ΣΥΡΙΖΑ: 3,3%
- ΠΑΣΟΚ: 10,6%
- ΚΚΕ: 6,6%
- Ελληνική Λύση: 9,3%
- Πλεύση Ελευθερίας: 7,2%
- Νίκη: 1,3%
- Φωνή λογικής: 4%
- ΜέΡΑ25: 2,1%
- Νέα Αριστερά: 1,5%
- Κίνημα Δημοκρατίας: 2,2%
- Άλλο κόμμα: 7,2%
- Αδιευκρίνιστη ψήφος: 23,2%
Στο θέμα με την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, το 29,5% αξιολόγησε θετικά τους χειρισμούς της κυβέρνησης, έναντι του 62,5% που είχε αρνητική άποψη.
Όσον αφορά τη Δικαιοσύνη, το 42,3% έκρινε θετικά τη στάση της απέναντι στον Πάνο Ρούτσι, ενώ το 49,9% πιστεύει ότι ήταν λάθος.
Στο ζήτημα με το αν πρέπει να γίνονται εκδηλώσεις διαμαρτυρίας μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη, το 59% συμφωνεί, σε αντίθεση με το 32,9% που διαφωνεί.
Επιπλέον, το 22,3% εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη για μεγάλες υποθέσεις δημοσίου συμφέροντος, ενώ το 72,2% έχει αρνητική άποψη.
