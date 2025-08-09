Ν. Κρητικός: «10.000 μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΟΚΛΗ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΔ

Την τελική κατανομή των 10.000 μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2025-2026, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Θα καλυφθούν, έτσι, ανάγκες σε Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Ειδική Αγωγή και Ειδικό Εκπαιδευτικό & Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΕΠ-ΕΒΠ).

Η κατανομή αφορά σε:

3.937 εκπαιδευτικούς Γενικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

1.620 εκπαιδευτικούς Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

170 εκπαιδευτικούς Μουσικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

1.993 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Ειδικής Αγωγής

1.280 εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής

1.000 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ)

«Είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά, κατά την οποία η Κυβέρνηση προβαίνει σε μαζικούς διορισμούς στην εκπαίδευση. Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός της καταδεικνύει την υφιστάμενη σημαντική ανάγκη κάλυψης των κενών», δήλωσε ο βουλευτής Π.Ε. Λακωνίας, κ. Νεοκλής Κρητικός, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το ρυθμό απορρόφησης μόνιμων εκπαιδευτικών.