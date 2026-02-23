Το δρώμενο της Ευετηρίας αναβιώνει την Καθαρά Δευτέρα στη Νέδουσα

Την Καθαρά Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026, στην παραδοσιακή κοινότητα της Νεδούσας της Δημοτικής Ενότητας Καλαμάτας, θα αναβιώσει για μια ακόμη χρονιά το μοναδικό δρώμενο της Ευετηρίας — ένα από τα πιο αυθεντικά και ιστορικά λαϊκά δρώμενα της Μεσσηνίας.

Το δρώμενο της Ευετηρίας δεν αποτελεί απλώς μια παράσταση ή παρέλαση, αλλά ολόκληρη τελετουργία με βαθιές ρίζες στην αρχαία διονυσιακή λατρεία και τα αγροτικά έθιμα της περιοχής. Συμβολίζει την αναγέννηση, την ευημερία, τη γονιμότητα της γης και της κοινότητας μέσα από μια σειρά συμβολικών πράξεων που αναπαριστούν τον κύκλο της ζωής.

Μια παράδοση που συνδέει παρελθόν και παρόν

Το δρώμενο της Ευετηρίας αποτελεί έναν ζωντανό κρίκο ανάμεσα στο παλιό και το νέο, διατηρώντας ζωντανή την πολιτιστική κληρονομιά του χωριού και προσελκύοντας κάθε χρόνο κατοίκους και επισκέπτες που θέλουν να βιώσουν μια αυθεντική εμπειρία της ελληνικής λαϊκής παράδοσης.

Η ημέρα ξεκινά στις 10:00, με τον “Αγερμό”, μια πομπή που επισκέπτεται τα σπίτια του χωριού, ανταλλάσσοντας ευχές και συγκεντρώνοντας τη συμμετοχή των κατοίκων και επισκεπτών. Δυο ώρες αργότερα, στις 12:00 , θα πραγματοποιηθούν τα κύρια δρώμενα.

Μέσα από συμβολικές πράξεις όπως το όργωμα και η σπορά, ο γάμος, ο θάνατος και η ανάσταση, το δρώμενο απεικονίζει τον κύκλο της ζωής και της φύσης. Η συμμετοχή είναι ενεργή και ανοιχτή σε όλους, καθώς οι επισκέπτες δεν είναι απλώς θεατές αλλά παίρνουν μέρος στα δρώμενα.