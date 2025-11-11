Το Επιμελητήριο Ηλείας ανοίγει τον διάλογο για την επανεκκίνηση του σιδηροδρόμου στη Δυτική Πελοπόννησο (video)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Ηλείας, η εκδήλωση με θέμα «Η Επανεκκίνηση του Σιδηροδρόμου στην Ηλεία: Από την Ιστορική Κληρονομιά στη Σύγχρονη Αναπτυξιακή Προοπτική». Την συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος κ. Γιώργος Μικελόπουλος.

Η πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάδειξης και διεκδίκησης έργων που συμβάλλουν στην ισόρροπη ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας. Στόχος ήταν να ξεκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος για την αναγκαιότητα επαναλειτουργίας του σιδηροδρόμου, ώστε να αποτελέσει καταλύτη για την οικονομία, τον τουρισμό και τη συνδεσιμότητα της περιοχής.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας, κ. Κωνσταντίνος Λεβέντης, τόνισε ότι ο σιδηρόδρομος είναι κομμάτι της ιστορίας, της μνήμης και της ταυτότητας του τόπου. «Για εμάς, ο σιδηρόδρομος είναι ζήτημα δικαιοσύνης, ισόρροπης ανάπτυξης και περιφερειακής συνοχής» ανέφερε.

Ο κ. Λεβέντης υπογράμμισε ότι η σιδηροδρομική σύνδεση της Ηλείας με την Πάτρα και τη Μεσσηνία αποτελεί προϋπόθεση για να σταθεί η Δυτική Ελλάδα όρθια και δυνατή μέσα στο νέο αναπτυξιακό περιβάλλον της χώρας. Επισήμανε ότι η περιοχή διαθέτει τρεις κρίσιμες πύλες — τα λιμάνια Κυλλήνης και Κατακόλου και το αεροδρόμιο του Αράξου — που αν συνδεθούν σιδηροδρομικά, η Ηλεία θα μπορέσει να μετατραπεί σε πραγματικό κόμβο τουρισμού, εμπορίου και εξαγωγών.

Κάλεσε, τέλος, σε κοινή στρατηγική συνεργασία μεταξύ Ηλείας, Μεσσηνίας και Αχαΐας, με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου αναπτυξιακού διαδρόμου που θα φέρει τη Δυτική Πελοπόννησο ξανά στο κέντρο των εξελίξεων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, χαιρετισμούς απηύθυναν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού ΠΔΕ, κ. Παναγιώτης Μπράμος υπενθύμισε τον ιστορικό ρόλο του σιδηροδρόμου στην ανάπτυξη του Πύργου και άσκησε κριτική για την αδράνεια που επικρατεί, την ώρα που η Ευρώπη επενδύει σε σύγχρονα δίκτυα. Τόνισε ότι οι καθυστερήσεις στην Πάτρα δεν πρέπει να αποτελούν τροχοπέδη για την Ηλεία και διαβεβαίωσε για την αμέριστη στήριξη της Περιφέρειας στο αίτημα για επανεκκίνηση.

Ο Δήμαρχος Πύργου, κ. Ευστάθιος Καννής χαιρέτισε την πρωτοβουλία, τονίζοντας ότι μετά την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου, ήρθε η ώρα για τη διεκδίκηση της επαναλειτουργίας του τρένου. Εξέφρασε την ανησυχία ότι το ζήτημα της υπογειοποίησης στην Πάτρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για περαιτέρω καθυστερήσεις και κάλεσε σε συλλογική δράση με ισχυρά επιχειρήματα για την προώθηση του έργου.

Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων και Πρόεδρος ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος, επέκτεινε το πλαίσιο της συζήτησης σε ολόκληρη τη γραμμή Πάτρα-Καλαμάτα, ασκώντας κριτική στην Hellenic Train για την υποβάθμιση των υπηρεσιών. Ζήτησε διαφάνεια στη σύμβαση παραχώρησης και πρότεινε τη δημιουργία μιας «ομάδας κρούσης» από όλους τους φορείς για την άσκηση συντονισμένης πίεσης προς την κυβέρνηση.

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας και Πρόεδρος ΠΕΔ Πελοποννήσου, κ. Θανάσης Βασιλόπουλος χαρακτήρισε την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου ως σαφή αναπτυξιακή ανάγκη για τη βιώσιμη κινητικότητα και τον τουρισμό, εκφράζοντας τη λύπη του για τη μακροχρόνια παραμέληση της Δυτικής Πελοποννήσου. Κάλεσε σε ένα κοινό μέτωπο διεκδίκησης από την πολιτεία ενός συγκεκριμένου σχεδίου με χρονοδιάγραμμα και χρηματοδότηση.

Ο Δήμαρχος Ήλιδας, κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος άσκησε δριμεία κριτική για τη συνολική απαξίωση της Ηλείας σε επίπεδο υποδομών, τονίζοντας ότι οι πολίτες της δεν είναι δεύτερης κατηγορίας. Απαίτησε τη δέσμευση της κυβέρνησης για την ένταξη του έργου στο πρόγραμμα ανασυγκρότησης, ώστε να εξασφαλιστεί μια σύγχρονη και ασφαλής σιδηροδρομική σύνδεση για όλη την Πελοπόννησο.

Ο Αντιδήμαρχος Ανδραβίδας-Κυλλήνης, κ. Διονύσιος Κεκάτος τόνισε τη σημασία του σιδηροδρόμου ως θεμελιώδες αναπτυξιακό εργαλείο που ιστορικά συνέδεσε περιοχές και ανθρώπους. Πρότεινε την εξέταση σημείων σύνδεσης με λιμάνια και τουριστικά αξιοθέατα, επισήμανε την αναβάθμιση της γραμμής Κατάκολο-Πύργος-Ολυμπία ως θετικό βήμα και διαβεβαίωσε για την υποστήριξη του Δήμου.

Ο αναπληρωτής Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, κ. Σωτήρης Παπαηλίου χαρακτήρισε απαράδεκτο το γεγονός ότι μια περιοχή με τόσο πλούσιο παραγωγικό και πολιτιστικό απόθεμα στερείται σιδηροδρομικού δικτύου. Παρομοίασε την επαναλειτουργία του τρένου με ένα κρίσιμο κομμάτι που λείπει από το παζλ της τοπικής ανάπτυξης και κάλεσε σε ενότητα για τη διεκδίκηση ενός σύγχρονου και ασφαλούς δικτύου.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, κ. Θεόδωρος Λουλούδης, δήλωσε ότι η αναγκαιότητα του τρένου είναι δεδομένη και ότι η συζήτηση πρέπει να εστιάσει στη συνεργασία για την υλοποίηση του έργου σε όλη την Πελοπόννησο. Επέκρινε τη στάση του Δήμου Πατρέων και την αδράνεια των κυβερνήσεων ως τα κύρια εμπόδια και διαβεβαίωσε για την ενεργό στήριξη του Επιμελητηρίου Αχαΐας στον κοινό αγώνα.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, κ. Ευάγγελος Ξυγκώρος εξέφρασε την απογοήτευσή του για την εγκατάλειψη του δικτύου και τόνισε την ανάγκη για μια κοινή θέση όλων των επιμελητηρίων της Πελοποννήσου προς τα αρμόδια υπουργεία. Υπογράμμισε τη σημασία του σιδηροδρόμου για τον τουρισμό, τις συνδυασμένες μεταφορές και την ασφάλεια, τονίζοντας ότι η ανάπτυξη υποδομών είναι προϋπόθεση για την περιφερειακή συνοχή.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Σιδηροδρόμου (Σ.Φ.Σ.), κ. Πέτρος Ράλλης τόνισε την ανάγκη ανακατασκευής των γραμμών και παρουσίασε διεθνή παραδείγματα όπου ο σιδηρόδρομος αποτελεί στρατηγικό μέσο ανάπτυξης. Άσκησε κριτική στο γεγονός ότι η Ελλάδα παραμένει ουραγός στην Ευρώπη παρά τις επενδύσεις και διερωτήθηκε γιατί δεν διατίθενται τα απαραίτητα κονδύλια για το τρένο, όταν δαπανώνται δισεκατομμύρια για αυτοκινητοδρόμους.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., κ. Αθανάσιος Κοτταράς, εξήγησε ότι η υλοποίηση του έργου προϋποθέτει χρηματοδότηση και εμπεριστατωμένη μελέτη κόστους-οφέλους. Ενημέρωσε ότι υπάρχουν ήδη μελέτες στον ΟΣΕ για τη σύνδεση μέχρι τον Πύργο και τόνισε ότι υπάρχει τεχνική λύση που δεν εξαρτάται από την ολοκλήρωση των έργων στην Πάτρα, αυξάνοντας τις πιθανότητες για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων του Σ.Φ.Σ., κ. Σπύρος Φασούλας, έκανε μια ιστορική αναδρομή, τονίζοντας τον πρωτοποριακό ρόλο της Ηλείας στην ανάπτυξη του σιδηροδρόμου τον 19ο αιώνα. Επέκρινε τη διακοπή λειτουργίας του δικτύου το 2011, υποστηρίζοντας ότι αγνοήθηκαν τα πολλαπλά οικονομικά οφέλη, και προειδοποίησε ότι οι καθυστερήσεις στην Πάτρα θα έχουν αρνητικές συνέπειες για ολόκληρη την Πελοπόννησο.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου, κ. Κώστας Νικολούτσος υπενθύμισε ότι η γραμμή Κατάκολο-Πύργος είναι ήδη αναβαθμισμένη και άμεσα αξιοποιήσιμη. Επισήμανε το τουριστικό δυναμικό της διαδρομής και τόνισε την ανάγκη για συνδυασμένες μεταφορές, όπου η ανάπτυξη του σιδηροδρόμου θα συμβαδίζει με την αναβάθμιση των λιμανιών για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής μεταφορικής αλυσίδας.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ – Τμήμα Ηλείας, κ. Χρήστος Γεωργακόπουλος τόνισε ότι ο δυναμικός τουρισμός δεν νοείται χωρίς τρένο και πρότεινε τη σύνδεση λιμανιών και αεροδρομίων με τουριστικούς προορισμούς σε όλη την Πελοπόννησο, υποστηρίζοντας την ανάγκη για μια τεκμηριωμένη οικονομοτεχνική μελέτη που θα αποδεικνύει τη βιωσιμότητα του έργου.​

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος, κ. Ευάγγελος Καραχάλιος, στην εισήγησή του που αναγνώστηκε, τόνισε ότι η επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου αποτελεί πολιτική και τεχνική απαίτηση για την ανάπτυξη της Δυτικής Πελοποννήσου, αποδίδοντας την εγκατάλειψη του δικτύου σε έλλειψη πολιτικής βούλησης και στρατηγικού σχεδιασμού. Υποστήριξε ότι η μετρική γραμμή είναι μια τεχνικά λειτουργική, οικονομικά βιώσιμη και σύγχρονη επιλογή, απορρίπτοντας το επιχείρημα ότι είναι ξεπερασμένη, και τόνισε ότι η επαναλειτουργία της γραμμής Πάτρα-Πύργος είναι τεχνικά ώριμη και ανεξάρτητη από τις εξελίξεις στην Πάτρα.

Ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, Γιώργος Παππάς, σε τοποθέτησή του για την επανεκκίνηση του σιδηροδρόμου, τόνισε τη σημασία του έργου για την περιοχή, ανατρέχοντας στην ιστορική του συμβολή στην τοπική οικονομία και ειδικά στον άξονα Πάτρα-Πύργος. Επισήμανε τις παθογένειες που οδήγησαν στην παρακμή του, αλλά και τη σημερινή ευκαιρία που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση με σημαντικές χρηματοδοτήσεις για βιώσιμη κινητικότητα. Για να αποφευχθούν οι αποτυχίες του παρελθόντος και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του έργου, ο κ. Παππάς πρότεινε το μοντέλο της σύμβασης παραχώρησης, στα πρότυπα των αυτοκινητοδρόμων, με τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων, καλώντας όλους τους φορείς σε έναν τεκμηριωμένο διάλογο για τη διεκδίκηση των πόρων και την αναγέννηση του σιδηροδρομικού δικτύου.

Στην πρώτη δημόσια παρουσίασή της, η οποία πραγματοποιήθηκε στον Πύργο, η σιδηροδρομική εταιρεία Levante Trains, μέσω του εκπροσώπου της, κ. Σπύρου Γιατρά παρουσίασε το όραμά της για τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ποιοτικού και ασφαλούς τρόπου σιδηροδρομικής μετακίνησης στην Ελλάδα, με επίκεντρο τον επιβάτη. Ανακοινώθηκε ότι το πρώτο βήμα της εταιρείας θα είναι η τουριστική αξιοποίηση της γραμμής που συνδέει το λιμάνι του Κατακόλου με τον Πύργο και την Αρχαία Ολυμπία, με τα δρομολόγια να προγραμματίζονται να ξεκινήσουν το καλοκαίρι του 2026. Ο κ. Γιατράς τόνισε ότι βασικός στόχος ήταν η προσφορά μιας ολοκληρωμένης ταξιδιωτικής εμπειρίας, ειδικά για τους τουρίστες κρουαζιέρας, αναδεικνύοντας τον τοπικό πλούτο και τα προϊόντα της Ηλείας μέσα από συνεργασίες με τοπικές επιχειρήσεις και φορείς. Τέλος, επισημάνθηκε η φιλοδοξία της Levante Trains να συμβάλει στην αναβάθμιση των σιδηροδρομικών μεταφορών, καθιστώντας την Ηλεία πρότυπο σιδηροδρομικού τουρισμού και διερευνώντας μελλοντικά και άλλες διαδρομές σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τα επιμελητήρια.

Ο κ. Αντώνης Παρασκευόπουλος, Α’ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας, αντέκρουσε την άποψη περί μη βιωσιμότητας της γραμμής, παραθέτοντας στοιχεία για τις αυξημένες μεταφορικές ανάγκες του αγροτικού τομέα, ιδιαίτερα της καλλιέργειας φράουλας. Υποστήριξε ότι το τρένο θα μείωνε δραστικά το κόστος μεταφοράς και θα διευκόλυνε την πρόσβαση μικρών παραγωγών στις εξαγωγικές αγορές.

Ο κ. Κώστας Διαμαντόπουλος, Περιφερειακός Σύμβουλος Ηλείας, απέδωσε διαχρονικές ευθύνες στις κυβερνήσεις για την στασιμότητα του σιδηροδρομικού έργου, κατηγορώντας τις ότι χρησιμοποιούν ως πρόσχημα το ζήτημα της υπογειοποίησης στην Πάτρα. Απέρριψε κατηγορηματικά τις αποσπασματικές λύσεις, τονίζοντας ότι το όραμα για την Ηλεία πρέπει να είναι μια νέα, σύγχρονη ευρωπαϊκή χάραξη που θα συνδέει την Πάτρα με την Καλαμάτα.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ανοιχτή συζήτηση και τη δέσμευση όλων των συμμετεχόντων να διατηρήσουν ενιαίο μέτωπο και συντονισμένη δράση, ώστε η φωνή της Δυτικής Πελοποννήσου να ακουστεί δυνατά εκεί όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις.

Κοινή συνισταμένη όλων των τοποθετήσεων υπήρξε η διαπίστωση ότι η επανεκκίνηση του σιδηροδρόμου στη Δυτική Πελοπόννησο δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά επιτακτική αναγκαιότητα. Η λειτουργία του δικτύου μπορεί να προσφέρει αναπτυξιακή ώθηση, να μειώσει τις περιφερειακές ανισότητες, να συμβάλει στη βιώσιμη κινητικότητα και να ενισχύσει την ασφάλεια των μετακινήσεων και τη σύνδεση των τοπικών οικονομιών.

Κλείνοντας την ημερίδα, ο Κώστας Λεβέντης, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας, αφού ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για την ανταπόκρισή τους, τόνισε ότι η έλλειψη υποδομών στέρησε διαχρονικά την ανάπτυξη από την Ηλεία. Υπογράμμισε ότι, πέρα από τον οδικό άξονα, η επανεκκίνηση του σιδηροδρόμου είναι ζωτικής σημασίας για την άρση της απομόνωσης και την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας. Επισήμανε ότι ο στόχος του Επιμελητηρίου είναι η στήριξη των επιχειρήσεων μέσω ενός εποικοδομητικού διαλόγου και συνεργασίας, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου με την απονομή τιμητικής πλακέτας.

Το Επιμελητήριο Ηλείας, όπως δήλωσε ο κ. Λεβέντης, θα συνεχίσει να πρωτοστατεί στη συνεργασία των φορέων και να διεκδικεί με τεκμηρίωση και επιμονή την υλοποίηση του έργου, με στόχο να επανέλθει ο σιδηρόδρομος ως μοχλός ανάπτυξης για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

