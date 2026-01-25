Το επιτραπέζιο παιχνίδι «Greek Mythology», πρεσβευτής του ελληνικού πολιτισμού -Σχεδιασμένοι από δύο νέους

Ένα ελληνικό εκπαιδευτικό παιχνίδι, σχεδιασμένο και κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, από ένα ζευγάρι νέων δημιουργών την Κατερίνα Κυριακίδου και τον Κωνσταντίνο Τζαγκαράκη, καταφέρνει να γίνει φορέας πολιτιστικής διπλωματίας και να ταξιδέψει στα χέρια εξεχουσών προσωπικοτήτων ανά τον κόσμο.

Το παιχνίδι «Greek Mythology», επιλέχθηκε από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) ως επίσημο προωθητικό δώρο της Ελλάδας στο εξωτερικό, αναδεικνύοντας με σύγχρονο και βιωματικό τρόπο τον διαχρονικό πλούτο της ελληνικής μυθολογίας. Πρόκειται για μια διάκριση στρατηγικής σημασίας, όχι μόνο για την ίδια την εταιρεία, αλλά και για τη σύγχρονη ελληνική δημιουργικότητα, που αποδεικνύει ότι η εγχώρια παραγωγή μπορεί να συνδυάζει ποιότητα, πολιτιστικό βάθος και διεθνή προοπτική.

Για την Κατερίνα Κυριακίδου η διάκριση αυτή έχει έντονη συναισθηματική φόρτιση και όπως επισημαίνει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, «από την πρώτη στιγμή δεν θέλαμε απλώς να φτιάξουμε ένα παιχνίδι. Θέλαμε να δημιουργήσουμε έναν τρόπο αφήγησης, έναν διάλογο ανάμεσα στο σήμερα και σε ιστορίες που μας ακολουθούν εδώ και χιλιάδες χρόνια. Το γεγονός ότι το ‘Greek Mythology’ επιλέχθηκε από τον ΕΟΤ ως επίσημο δώρο της Ελλάδας, μας συγκινεί βαθιά, γιατί νιώθουμε ότι η ιδέα μας βρήκε τον προορισμό της».

